血腦屏障打開了！長庚聚焦超音波系統助腦瘤投藥

幾乎無藥可治的惡性腦瘤，患者即使接受治療，平均存活期僅有14到16個月，主要是腦部特有的血腦屏障會阻絕藥物進入。長庚醫療團隊今發表最新研究成果，國衛院及科技部攜手開發「手術導航導引聚焦超音波系統」，進入臨床試驗，成果傑出，收案六人，使用該系統，不但能順利打開血腦屏障，讓藥物進入腦部，血腦屏障更能在四小時內自行關閉，未來可望成為治療腦瘤的利器。

林口長庚醫院神經外科教授魏國珍表示，惡性腦瘤以惡性膠質瘤為大宗，每年新確診的患者約300人，盛行率為每10萬人就有2到3名惡性膠質瘤的患者，該疾病以年長者為大宗，不過近年來有年輕化的趨勢。

惡性腦瘤在臨床上治療，多以手術為主，但是有些無法手術的腦瘤，就得仰賴藥物協助，只是，現在能對抗腦瘤的藥物僅有兩種，且這兩種通常半年內就會出現抗藥性，皆與腦部特有的「血腦屏障」有關，一旦出現抗藥性，幾乎就無藥可用。

魏國珍表示，為了對抗血腦屏障，醫學界與科學界積極想辦法，但至今都沒辦法有效地突破，雖然有高濃度的降腦壓藥物甘露醇（Mannitol）可以使用，但是使用後血腦屏障會全部都打開，引發的副作用太大，臨床上幾乎不敢使用。

為了讓藥物能成功進入腦部，長庚研究團隊在國衛院及科技部的支持下，研發出「手術導航導引聚焦超音波系統」，聚焦超音波是一種可以無創穿透顱骨的能量，像是配合微氣泡一起作用，在腦部特定區域「暫時」開放血腦屏障，開放時間最長是4小時，通常2小時內即可關閉，因此可以運用此技術，投以治療藥物，消除腫瘤。

魏國珍表示，目前臨床試驗第一步已經成功，顯示聚焦超音波系統，安全且能在特定區域打開，下一步將會調整藥物的濃度，確定劑量，確保藥物的有效性，研發成功有機會大幅提升治療惡性腦瘤的效果。