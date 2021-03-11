估千萬人肝癌風險高 肝基會呼籲全民「每年超一次」

65歲的簡先生沒有B肝或C肝，為了追蹤中度脂肪肝，定期做腹部超音波檢查（腹超），沒想到因此陸續發現4公分膽管癌、2.9公分肝癌，所幸發現得早，沒有侵犯血管或淋巴，手術順利平安。肝病防治學術基金會今召開記者會提醒「40歲以上成年人不論有無B、C肝，每年務必做一次腹超，肝炎帶原者更要半年做一次。」

肝病防治學術基金會（肝基會）董事長許金川表示，民國75年以後出生的新生兒都有全面接種B肝疫苗，但民國73到75年只有給母親帶原的新生兒，民國73年以前出生者則無疫苗保護。民國73年以前出生的人數，粗估有1000多萬人，當中僅15到20%跟簡先生一樣，血液中沒有帶原也無抗體；另外80%不是帶原就是有抗體，這800多萬人都曾經感染過B肝，雖然自己沒感覺，卻都是肝癌的高危險群。

許金川表示，肝癌如果發現愈早，根除治癒機會愈高，因為肝癌生長速度很快，研究發現肝癌從1公分長到3公分，最快只要4.6個月。所以要呼籲有B肝或C肝者，一定要每半年做一次腹部超音波，即便不幸罹癌，也可以及早發現及早治療。至於沒有B肝或C肝者，至少也要每年做一次腹部超音波。腹部超音波檢查就像肚子的聽診器，但是比聽診器還要好，可以一併檢查膽、腎、胰，檢查過程不會痛也不會不舒服。

「每年超一次是台灣人最重要的功課，」許金川強調，在肝炎盛行率高的台灣，「每年超一次」是極重要的觀念，要消滅肝病、防止太晚發現肝癌而來不及救治的悲劇，「每年超一次」是最好的方法。如果有定期做超音波檢查，大部分發現的肝癌都是三公分以下，這麼小的有95%機率可治癒；若出現腹痛、黃疸、變瘦等症狀，肝癌都已經長很大了，療效、預後都不好。

肝基會將展開「全民腹超十年計畫」，募集善款，逐步擴大提供免費腹部超音波檢查。今天計畫開跑，首波獲得免費服務的民眾有一百多位，為低收入戶、身障朋友、職業駕駛。許金川說，有些人經濟能力不錯，記得要「每年超一次」，基金會將為了生活忙碌、行動不便、經濟能力有限等身邊需要幫助的人開始，希望幫助台灣成為沒有肝病的寶島。免費活動及肝病諮詢專線：0800-000-583。