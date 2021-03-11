男子僅20歲發生多次氣胸 微創手術搭配肋膜沾黏術改善

20歲李姓男子有抽菸習慣，日前突然胸痛到醫院急診，X光檢查發現是氣胸，醫師詢問病史竟發現他過去已發生過4次氣胸，由於發生機率太高，醫師建議他接受微創單孔手術搭配肋膜沾黏術，將復發率降低至5%以下，同時配合戒菸，已讓他不受氣胸所苦。

苗栗市大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，氣胸是因為胸膜臟層破裂，氣體累積於肋膜腔，導致肺臟無法擴張，造成肺葉塌陷，因此病人會有胸悶、胸痛、喘不過氣等症狀。氣胸發生時會，依狀況可提供不同的治療方式，輕微的可給予氧氣使其自行痊癒，程度再嚴重些，就必須放引流管將氣體排出，一旦發生第一次氣胸，之後約1/3病人會再復發，第二次發生後，再復發機率就會提高至70%左右，復發間隔時間可能幾天或幾個月，任何時間點都有可能。

氣胸發作時如果未及時治療而發展成張力型氣胸，就可能影響循環及呼吸系統，進而危及生命，因此建議氣胸復發或引流管排氣不佳的病人，還有居住偏遠或工作性質特殊無法及時就醫的病人都可接受手術治療，大幅降低復發機率。