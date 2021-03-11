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鄭明典昨PO中南半島火點衛星雲圖 網友憂空汙惡化

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
鄭明典昨PO中南半島火點衛星雲圖。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典昨PO中南半島火點衛星雲圖。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典昨天在臉書貼出一張中南半島的衛星雲圖，他指是中南半島火點，畫面可見密密麻麻的紅色亮點，網友憂心空汙變嚴重，網友說「火耕的空汙又要影響別國，台灣挫勒蛋」、「中南半島火點，開始火耕了，二氧化碳大增」。

根據環保署網站資料，環保署為了加強空氣品質防治，與氣象局合作利用先進衛星遙測技術加強環境監測能力，藉由接收衛星即時觀測資料，解算火點所在位置，可加強非傳統的汙染監控功能，包括棄置垃圾燃燒熱區分析、農廢生質燃燒監測及空汙固定汙染源燃燒塔的異常查核等，並提供地方環保機關參考使用，有助增進稽查執法效率。

環保署火點資料主要來自中央氣象局所接收三顆繞極衛星，分別名為 Terra、Aqua 及 Suomi NPP ，前兩者搭載 MODIS 感測器 ( Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer ) ，後者則搭載 VIIRS 感測器 ( Visible Infrared Imaging Radiometer Suite ) 。每天沿著地球近乎南北方向不間斷地在環繞地球進行觀測。

氣象局 環保署

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