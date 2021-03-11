腎病患者不吃三高藥 醫師：恐「傷腎、傷心 」

藝人黃鴻升（小鬼）去年9月因主動脈剝離逝世，過去健檢時發現有高血壓、高血脂、糖尿病、及腎臟病史等。醫師指出，民眾不只要保「心」，也要保「腎」，腎臟病患者較一般人罹患心臟病機率恐高出6至7成，且腎臟功能嚴重受損患者中，更有9成患者罹患高血壓，呼籲外界小心「心腎症後群」。

國民健康署代理署長賈淑麗表示，三高（高血壓、高血脂、糖尿病）疾病是造成腎臟病的原因之一，也是慢性腎臟病的併發症，若不依照醫師處方正確用藥，恐走上洗腎之路。

根據國健署2017年國民健康訪問調查結果，有慢性腎病同時須要規則服用三高用藥的患者中，僅5至7成有按時服用降血壓、降血脂藥品；18至39歲有腎病且有高血脂問題的年輕族群，有高達6成沒有按時吃降血脂藥，40至64歲也超出5成未按時吃降血脂藥。

國健署慢性病防治組組長吳建遠表示，年輕人由於身體狀況尚可，沒有危機感，因此即使在體檢時發現很多問題，也沒有繼續吃藥；雙和醫院院長、腎臟內科主治醫師吳麥斯也說，臨床上有很多年輕人健檢時發現有問題，也沒有再回診，若未及時治療，恐累積腎臟病危險因子，導致腎功能惡化。

吳麥斯說明，有高血脂的患者更容易腎衰竭，因主責過濾的腎臟腎絲球負擔過大，導致腎絲球受損、腎功能下降；若有高血壓、高血糖問題，也會增加腎臟負擔。臨床上曾觀察到，有腎臟病史者，將來發生心血管疾病的機會高出5至6成、甚至更高，而三高患者也比一般人有更高的機會罹患腎臟病。

吳麥斯指出，糖尿病患者若同時有高血壓、高血脂等問題卻沒有按時用藥控制，5年內就可能需要洗腎；腎臟疾病與心臟疾病是互為因果，兩者的健康情況若無法維持，擔心將來可能罹患兩者問題同時爆發的「心腎症候群」，建議有慢性腎臟病人若也有三高問題，務必注意量血壓、測血糖與膽固醇。

吳建遠表示，民眾平常就應愛護腎臟，可控制三高、健康飲食、規律運動、控制體重、避免服用不當藥物、多喝水、不抽菸及定期檢查腎功能。

吳麥斯說，三高患者、有腎臟病家族史、65歲以上長者是腎臟病高危險群，建議每半年做1次檢康檢查，其中已有在用藥的患者，建議每3個月回診1次，且應定期用藥控制。

賈淑麗表示，國健署目前針對40歲以上未滿65歲民眾，提供每3年1次的成人健檢，65歲則每年提供1次，鼓勵40歲以上的民眾善用免費成人預防保健服務，及早發現三高及慢性腎臟病，以及早介入與控制。

●「全台196家健康促進機構」： https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=635&pid=1201

●「慢性腎臟病健康管理手冊」： https://www.hpa.gov.tw/Pages/EBook.aspx?nodeid=1157

●「腎臟保健黃金8守則」：

1.三高控制

2.健康飲食

3.規律運動

4.體重控制

5.避免服用不當藥物

6.多喝水

7.不抽菸