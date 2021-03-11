沒症狀也會罹肝癌 年做一次腹部超音波保健康

每年有7800人因肝癌病逝，但多數肝癌早期沒症狀，出現不適已為時過晚。肝基會董事長許金川今天呼籲，B、C肝帶原者每半年做一次腹部超音波，年逾40歲民眾一年一次，遠離威脅。

肝病堪稱台灣「國病」，根據衛生福利部最新死因統計，民國108年全台有多達5萬人死於癌症，其中7800多人因肝癌病逝，高居10大癌症死因第二位；實際上，早在93年以前，肝癌多年蟬聯10大癌症死因首位，歷經多年肝病防治工作，才退居第二。

肝病防治學術基金會今天上午舉辦「今年超了沒？全民腹超十年計畫」起跑記者會，肝基會董事長、肝病權威許金川表示，肝癌發展通常是漸進式的，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，到最後才會出現腫瘤。

許金川說，根據過去研究，肝腫瘤體積至少要花4個月才會長大1倍，顯示肝病患者只要每6到12個月追蹤一次、肝硬化患者每3到6個月追蹤一次，即便發現肝腫瘤，通常也不會超過3公分，還來得及進行根除治療。

許金川說，早年多數台灣人不是B肝帶原者，就是帶有B肝抗體，代表肝臟曾被B型肝炎病毒感染過，可能早已受損，沒發病的B肝健康帶原者罹癌機率比常人高4倍，一旦演變成肝硬化則比常人高出100倍，成為台灣過去肝癌主要成因，直到政府75年推動新生兒全面接種B肝疫苗，才大幅降低B肝帶原。

他指出，除了B肝，C肝帶原、肝炎患者也是一大高風險族群，長年受病毒影響難免會發生慢性發炎，因而產生肝纖維化，甚至肝硬化，進一步發生肝癌，唯有定期追蹤，超音波及抽血雙管齊下，才能在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。

許金川表示，為了不讓憾事一再發生，肝基會將在全台推動腹部超音波檢查，腹部超音波簡單、不痛、沒有輻射、確診率高，是篩檢肝癌最重要的利器，除了呼籲B、C肝帶原民眾每半年檢查一次，年滿40歲的民眾無論有沒有B、C肝帶原，每年都應該做一次腹部超音波檢查。

今年65歲的簡慶銘沒有B、C型肝炎，多年來因中度脂肪肝定期做腹部超音波追蹤，108年做完超音波後被醫師發現可疑病灶轉診至台大醫院，確診有4公分的膽管癌，但至今毫無症狀，緊急動刀切除，去年追蹤又發現肝臟有2顆2.9公分肝腫瘤，正因定期做腹部超音波檢查，才讓他及早發現癌症，及早治療。

許金川強調，肝臟內部沒有神經，就算肝炎發作也不容易感受到痛，早期肝癌除非剛好長在肝臟表面，不然大多也都沒有症狀，必須靠肝臟檢查才能發現，目前台灣B肝、C肝帶原者至少有200萬人，都是肝癌高風險族群，除了腹部超音波，也建議搭配抽血檢驗「甲型胎兒蛋白」，至少一年做一次，遠離肝癌危機。