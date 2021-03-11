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清明返鄉金門縣府有包船 單趟500元省很大

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府規劃在4月1日從台中至金門的清明包船，共有1航次，可載運400人次，提供多元運輸服務，圖為去年的輸運情況。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府規劃在4月1日從台中至金門的清明包船，共有1航次，可載運400人次，提供多元運輸服務，圖為去年的輸運情況。記者蔡家蓁／攝影

清明假期訂不到返鄉機位的民眾，或許也可以考慮包船。金門縣政府規劃在4月1日從台中至金門的清明包船，共有1航次，可載運400人次，提供多元運輸服務，請有需求的民眾向北、中、南、花東、宜蘭各同鄉會聯繫窗口洽詢。

金門縣觀光處表示，為減輕本縣旅台鄉親返鄉經濟負擔，紓解清明假期台金航線空運壓力，金門縣政府租包客船，將於4月1日（星期四）晚間11時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港。4月5日（星期一）上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間20時抵達台中港。

縣府觀光處說，有需求的民眾可於3月10日起至3月28日前每日上午9點至5點向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取乘船票證，另回程(金門-台中)開放登記繳費領取乘船票證至4月4中午12時止。

縣府表示，「包船」每趟次航程約8-9小時。清明包船將以本縣旅台鄉親優先，並視情開放國人搭乘專船來金旅遊。一般人的單航費用為新台幣500元；年滿65歲以上老人與未滿12歲、學生、身障人士等特殊身分者，單航次費用為新台幣300元；低收入戶則免負擔費用。

凡搭乘台金航線客船的乘客，需先向各指定登記窗口登記繳費、領取票證，並依作業規則各集合處表訂時間至指定地點搭乘接駁專車前往台中港，自金門返航時亦接受現場工作人員安排搭乘接駁專車返回。為讓鄉親及早返台，回程時間為上午11時由金門料羅港啟航。

觀光處另指出，因船艙屬密閉空間，為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，降低疫情風險，凡搭乘「包船」乘客務必佩戴口罩，並配合登船前量測額溫，如額溫超過37.5度（含）者，不予登船。

各縣市聯繫窗口如下：

台北市聯絡人：王丕火，電話：02-8251-0006、0919-240-094。

新北市聯絡人：吳小姐、張峯國，電話：電話：02-2202-5701、0937-030-377。

花蓮市聯絡人：許乃潭；電話：0939-586-821。

桃竹苗聯絡人：孫允理、鄭和順、陳安治，電話：0922-491-008、0939-858-345、03-466-0823。

台中、彰化、南投聯絡人：黃詩情；電話：0988-812-343、0980-812-343；林秋黎；電話：0905-965-716、0937-431-166。

雲嘉南聯絡人：蔡忠盼，電話：(06)-233-5609、0919-113-366。

高屏澎聯絡人：楊維居，電話：(07)215-5128。

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