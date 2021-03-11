長庚大學攜國防醫學院 科學驗證紫蘇抗新冠病毒

長庚大學與國防醫學院組成抗新冠病毒藥物研發團隊，驗證紫蘇能抗新冠病毒，有媲美瑞德西韋的效果，將針對紫蘇水萃液精進製程，開發成可提升抗新冠病毒活性30倍的效能產品。

長庚大學今天發布新聞稿表示，這項研究成果是由長庚大學教授洪錦堂所帶領的實驗室，和國防醫學院預防醫學研究所所長洪乙仁團隊所共同推動。

長庚大學表示，雙方是在2019年成立「抗病毒藥物開發平台團隊」，結合長庚大學「新興病毒感染研究中心」的抗病毒藥物研發能量，和國防預醫所擁有的完備生物安全等級二、三、四等級實驗室的特色，共同建置高危險致病原研究整合平台。

洪錦堂表示，近期在德國、印度皆有學者發表紫蘇抗新冠的初步研究，中研院團隊也有類似的驗證結果；目前全球雖已出現許多老藥新用、抗體藥和疫苗，但生產量能和價錢卻未必親民，紫蘇水萃物在抗新冠病毒上有許多優點，可作為病毒攻防戰中的選項。

洪錦堂說，「紫蘇熟水」是台灣食藥署核准的臨床中藥，經實驗認證有眾多優點，可直接結合在新冠病毒顆粒上夾殺病毒，也可作為環境蔬果食材的天然洗滌劑，阻擋病毒污染和擴散。

他也說，紫蘇可採中西合併雞尾酒療法，效能佳且十分穩定，無需冷鍊保存，產品運輸成本低，對不同新冠病毒株皆有效力，目前經倉鼠動物模式實驗確定能有效抗新冠病毒，尤其「紫蘇熟水」在許多國家歸類為保健品，推廣成為商品門檻底，因此具發展為預防及治療用藥的潛力。

長庚大學表示，雙方團隊已在去年9月完成紫蘇抗新冠研究專利申請，近期也在全國唯一的P4等級高防護實驗室群進行實驗，針對紫蘇水萃液精進製程，開發可提升抗新冠病毒活性30倍效能產品，目前正積極尋找合作廠商技術移轉，盼能盡快造福人群。