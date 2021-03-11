獨／藥品部分負擔新制 擬維持一定免收額度

今年健保費率已調漲，衛福部與健保署正緊鑼密鼓討論部分負擔新制草案，原本免收的藥品及檢驗檢查部分負擔，都將開始按照一定規則收取，引起診所醫師及藥師擔憂造成民眾就醫障礙。

健保署署長李伯璋今透露，昨天才與衛生福利部部長陳時中討論過，各界意見都納入考量、繼續討論。原方案藥品部分負擔最低要收40元，現研擬藥費在一定額度以下者，維持免收藥品部分負擔，另也考慮在某些部分負擔的收取規則，把地區醫院與診所放在一起，未來作法「一定會更好、讓分級醫療更到位。」

李伯璋今出席肝病防治學術基金會「全民腹超十年計畫」記者會致詞時表示，今年健保雖然調漲費率，但仍比國際上的醫療費用低甚多。行政院院長蘇貞昌交代研議配套，衛福部最近要推出部分負擔新制，昨天他才跟部長陳時中討論過，「價格還是很低」，都是為了讓每個人都得到健保最大的照顧，希望社會大眾挺部分負擔，畢竟天下沒有白吃的午餐，健保需要永續經營。

李伯璋離席前受訪表示，這次部分負擔方案，包括健保署所提的草案，以及各界踴躍表達意見，部長都很聽得下去，繼續朝務實方向討論。原方案藥品部分負擔最低要收40元，現在也考慮維持一定免收額度，至於額度是診所醫界建議的100元還是另有金額，李伯璋說，這還不能公開。另外，地區醫院其實是類似於「聯合診所」的概念，現在也考慮在一部分部分負擔新制，把地區醫院和診所放在一起考量。

基層醫療協會理事長，台灣兒科醫學會副理事長林應然表示，協會曾行文向健保署表達意見，認為百元以下的藥品若要收取40元部分負擔「太沒道理」，如果新制低價藥增收40元，高價藥最多只收200元，好像懲罰不浪費拿低價藥的人，縱容浪費高價藥的人。

林應然樂見現有研議方向，也支持開始收取慢性病連續處方箋的藥品部分負擔。因為慢箋藥不乏價格高昂者，應落實使用者付費，否則現在有些人為了免部分負擔而領慢箋，卻不珍惜藥品，很多都浪費掉。

李伯璋說，健保總額有限，過去民眾就醫有浪費，醫界也會衝量，經費若跟不上，點值會被稀釋。核刪雖然可以穩定點值，但核定金額與申報金額之間，落差高達五百億，導致醫界需要實施「斷頭」等自主管理措施，對醫界也不公平。

李伯璋表示，希望醫界、藥界、民眾都要認知到，一直衝量就是會造成這樣結果，不必要的浪費一定要控制下來，不能太理想化，否則錢從哪裡來？健保署研議新制，目標是要落實分級醫療，支持醫療體系不需要搶病人、創造病人，民眾也不會忘了醫療的價值，不再以「反正有健保就免錢」的心態去就醫。

林應然提醒，如果未來部分負擔新制每一筆上限僅設在200元，還是太低了，因為有許多檢驗檢查的價格遠高於此，最高僅收200元也不合理，建議考慮依健保母法收20%部分負擔。