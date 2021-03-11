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高醫研究 這銅板價藥物若適量能治痛風也可抗肝癌

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高醫肝膽肝胰內科教授林子堯（見圖）及團隊，花6年時間研究出秋水仙素應用在抑制肝癌的長期給藥模式，今日正式發表。記者王昭月／攝影
高醫肝膽肝胰內科教授林子堯（見圖）及團隊，花6年時間研究出秋水仙素應用在抑制肝癌的長期給藥模式，今日正式發表。記者王昭月／攝影

肝癌晚期的治療向來棘手，即使花費昂貴的標靶藥物與免疫療法，也只能延緩惡化且副作用高。高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科花6年時間研究發現，過去用來治療痛風的秋水仙素，適度的劑量其實可應用在末期肝癌的治療上，每錠0.5毫克只要台幣3元的「銅板價」，一年花3000多元的成效不比動輒數十萬到數百萬的新藥差，其中一名使用秋水仙素的癌末病人，已存活4年。

高醫副院長黃尚志表示，秋水仙素或稱為秋水仙鹼已問世數十年，通常用來治療痛風；院內肝膽胰內科林子堯教授及其團隊發現，這個老藥其實也可用來處理肝癌。

肝膽胰內科林子堯教授說，癌細胞的有絲分裂速度比正常細胞更快，秋水仙素能抑制細胞有絲分裂，因此他以常規肝腫瘤細針抽吸檢查剩餘檢體，針對初期培養的肝癌細胞進行一系列體外與動物實驗，證實秋水仙素能抑制肝癌及這種癌症相關纖維母細胞的增殖；這種抑制作用等同於肝癌化療常用注射劑「小紅莓 (epirubicin)」最高血漿濃度的作用。

林說，秋水仙素過去未被用來治療癌症，是因為劑量太高會發生副作用甚至死亡，劑量低又無法抑制肝癌細胞增殖，為此，高醫獨創出一套量秋水仙素長期給藥模式，也就是，每天服用1至2次，每次1到2顆秋水仙素，一天劑量在1.5毫克到3毫克，吃4天停3天，這個給藥模式經早期第二期人體臨床試驗，經6年的長期追蹤，發現整體存活期和對照組使用第一代標靶藥物並無差別，唯一的副作用就是腹瀉。

高醫收治的一名62歲蘇先生，他罹患C肝但疏於追蹤，10年前突然食不下嚥、疲倦，就醫檢出肝臟有顆5-6公分的腫瘤，經轉診高醫後，4年前腫瘤轉移到肺部，使用標靶藥物已無效，後來接受肝膽胰內科人體實驗計畫服用秋水仙素至今。

蘇先生使用1年的秋水仙素，藥費約僅標靶藥物1至2天的費用，他表示，肝癌細胞很頑固，他只能學習和癌細胞和平相處。

林子堯表示，經研究，秋水仙素不只可應用在肝癌，包括膽管癌及肺癌亦可，且藥費便宜，不過最終仍需經衛福部許可，才可正式應用在臨床療。他也說，秋水仙素抑制肝癌進展的機轉和標靶藥物或免疫療法並不相同，病人接受標靶藥物或免疫療法時，也可考慮合併使用秋水仙素長期給藥模式，提高整體治療成效。

高醫肝膽肝胰內科團隊研究出秋水仙素應用在抑制肝癌的長期給藥模式，今日正式發表。記者王昭月／攝影
高醫肝膽肝胰內科團隊研究出秋水仙素應用在抑制肝癌的長期給藥模式，今日正式發表。記者王昭月／攝影

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