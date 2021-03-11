高醫研究 這銅板價藥物若適量能治痛風也可抗肝癌

肝癌晚期的治療向來棘手，即使花費昂貴的標靶藥物與免疫療法，也只能延緩惡化且副作用高。高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科花6年時間研究發現，過去用來治療痛風的秋水仙素，適度的劑量其實可應用在末期肝癌的治療上，每錠0.5毫克只要台幣3元的「銅板價」，一年花3000多元的成效不比動輒數十萬到數百萬的新藥差，其中一名使用秋水仙素的癌末病人，已存活4年。

高醫副院長黃尚志表示，秋水仙素或稱為秋水仙鹼已問世數十年，通常用來治療痛風；院內肝膽胰內科林子堯教授及其團隊發現，這個老藥其實也可用來處理肝癌。

肝膽胰內科林子堯教授說，癌細胞的有絲分裂速度比正常細胞更快，秋水仙素能抑制細胞有絲分裂，因此他以常規肝腫瘤細針抽吸檢查剩餘檢體，針對初期培養的肝癌細胞進行一系列體外與動物實驗，證實秋水仙素能抑制肝癌及這種癌症相關纖維母細胞的增殖；這種抑制作用等同於肝癌化療常用注射劑「小紅莓 (epirubicin)」最高血漿濃度的作用。

林說，秋水仙素過去未被用來治療癌症，是因為劑量太高會發生副作用甚至死亡，劑量低又無法抑制肝癌細胞增殖，為此，高醫獨創出一套量秋水仙素長期給藥模式，也就是，每天服用1至2次，每次1到2顆秋水仙素，一天劑量在1.5毫克到3毫克，吃4天停3天，這個給藥模式經早期第二期人體臨床試驗，經6年的長期追蹤，發現整體存活期和對照組使用第一代標靶藥物並無差別，唯一的副作用就是腹瀉。

高醫收治的一名62歲蘇先生，他罹患C肝但疏於追蹤，10年前突然食不下嚥、疲倦，就醫檢出肝臟有顆5-6公分的腫瘤，經轉診高醫後，4年前腫瘤轉移到肺部，使用標靶藥物已無效，後來接受肝膽胰內科人體實驗計畫服用秋水仙素至今。

蘇先生使用1年的秋水仙素，藥費約僅標靶藥物1至2天的費用，他表示，肝癌細胞很頑固，他只能學習和癌細胞和平相處。