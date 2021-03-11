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台中以南空汙擴散 今全台31站亮橘燈、2站紅害

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中午12時全台有31站橘色警戒分布在中南部地區。圖／取自空品監測網
中午12時全台有31站橘色警戒分布在中南部地區。圖／取自空品監測網

空汙嚴重，台中以南空品「橘通通」，環保署監測統計，中午12時全台有31站橘色警戒分布在中南部地區，另有2站紅害嘉義市及高雄楠梓，環保署提醒，嘉義、楠梓地區所有族群應減少在戶外活動，中部、雲嘉南、高屏地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，今天環境風場為偏東風，南部地區位於下風處，擴散條件較差，易累積汙染物。明天清晨至上午環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，且北部外海易有渦流產生，擴散條件不佳，易累積汙染物；午後東北季風增強，竹苗以北擴散條件好轉，中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，仍有利汙染物累積。

明天各地空品，高屏空品區為「紅色警示」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區達紅色警示等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

13日受東北季風影響，北部地區位在迎風面，擴散條件轉佳；南部地區位在下風處，易累積汙染物；中南部地區易有霧影響能見度。高屏局部地區可能達紅色警示等級，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

環保署 嘉義 紅害

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