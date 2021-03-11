嚇！50歲男愛用山泉水 鼻塞膿鼻涕擤出尾巴竟躲4公分活水蛭

台南市一名50歲男性，平日有到山上取用山泉水飲用及洗臉習慣，數月前出現單側鼻塞膿鼻涕，在家裡附近診所就診服藥，經治療後症狀仍反覆發作。某次大力打噴嚏後發現鼻腔擤出沒看過的黑色生物的尾巴，才到醫院就診，經衛福部新營醫院耳鼻喉科醫師柯建安檢查後，赫然發現右側鼻腔內有黑色活物，經內視鏡協助下取出一條長約4公分的活水蛭。

柯建安醫師表示，山間溪流看似清澈純淨，其實水裡面可能含有肉眼不易查覺的水蛭幼蟲及其他微生物菌叢，千萬不可隨意飲用或是拿來沖洗臉部。若不慎遭水蛭入住鼻腔，可能會有鼻腔異物感、因水蛭活動刺激而產生反覆打噴嚏、流鼻水及膿鼻涕等症狀，水蛭會分泌防止血液凝結的水蛭素，進而導致反覆鼻腔出血等情形。

柯建安醫師說，水蛭有吸盤且有齒，可咬破人體組織進而吸血且可用來固定蟲體位置。水蛭吸盤在吸住人體的時候不易移除，尤其鼻腔本身狹窄且黏膜脆弱，使得移除水蛭更加困難，民眾若去野外活動回家後發現斷斷續續流鼻血甚至發現鼻腔內有蠕動物體，最好趕緊就醫，切勿自行摳挖，以免造成更大傷害。