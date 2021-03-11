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長榮機長、空服體驗營強勢回歸 數量有限明天開搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
空服體驗營2.0的課程將延續先前深受學員喜愛的實作體驗，由現任空服教官親自指導各項訓練課程。圖／長榮航空提供
空服體驗營2.0的課程將延續先前深受學員喜愛的實作體驗，由現任空服教官親自指導各項訓練課程。圖／長榮航空提供

五星航空職人體驗營回歸了！長榮航空說，去年舉辦五星級航空職人體驗營，內容豐富、有趣，深受好評，為回應盛情的航空迷們，將自4月17日起至今年底，於例假日開設機長、空服員體驗營2.0，由長榮航空直營旅行社長汎假期獨家販售，3月12日起開始接受報名，額滿為止。

長榮航空說，去年首度舉辦航空職人體驗營，機長體驗營開放報名不到五天即宣告售罄，空服體驗營也幾乎班班額滿，各界希望加開梯次的呼聲不斷，為了滿足廣大民眾的需求，以及善用疫情期間設備能量運用較低的空檔及訓練師資，將再度舉辦航空職人體驗營2.0，分別為機長體驗營37梯，名額為296名、空服體驗營19梯，名額570名。

長榮航空表示，公司在捍衛飛安、精進服務之餘，也負起企業的社會責任，希望以寓教於樂的方式，藉由讓民眾實際參與機長、空服員養成教育的機會，與消費者溝通、傳達長榮航空的飛安及服務理念與品牌形象，也希望藉此吸引更多優秀的人才投入航空相關產業。

長榮航空說，機長體驗營2.0內容將濃縮為半日的精華課程每周六舉辦，計有37梯次，為達最佳體驗效果，每梯次將分為上、下午各一組，每組最多僅容納四名學員，主要的課程內容會由機長進行飛行前簡報、參觀飛行訓練器之外，將著重於模擬機操作，在機長帶領下學員可以實飛時間將長達30分鐘，較1.0版足足多了一倍的時間，學員除了可以模擬起降之外，也有機會體驗各種不同的飛行情境；此外，也會將當天錄製模擬機飛行紀錄製存於隨身碟，連同機長簽名證書、長榮航空獨家精美紀念品，贈予每位學員留存紀念。

至於空服體驗營2.0，長榮說採隔周每周六舉辦一梯次，整日的課程將延續先前各項深受學員喜愛的實作體驗，包括機上服務流程、美姿美儀、艙門訓練區操作艙門、滅火程序訓練、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節，並採用小組分梯方式輪流使用各項設備，增加學員的操作體驗時間。

空服員體驗營2.0每隔周六開設一梯，學員將穿上訓練用工作服，學習艙門開啟、滅火程序、緊急逃生演練等實作課程。圖／長榮航空提供
空服員體驗營2.0每隔周六開設一梯，學員將穿上訓練用工作服，學習艙門開啟、滅火程序、緊急逃生演練等實作課程。圖／長榮航空提供
長榮航空機長體驗營2.0的學員可在機長指導下實飛A330模擬機足足30分鐘，可模擬起降及體驗各種不同的飛行情境。圖／長榮航空提供
長榮航空機長體驗營2.0的學員可在機長指導下實飛A330模擬機足足30分鐘，可模擬起降及體驗各種不同的飛行情境。圖／長榮航空提供

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