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慘！未來2周無顯著降雨 氣象局：中南部沒雲也無法增雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，近兩周確實無明顯降雨訊號。本報資料照片
中央氣象局說，近兩周確實無明顯降雨訊號。本報資料照片

中南部正遭逢百年乾旱，還是要節約用水。中央氣象局說，明天東北季風增強，但雨不多，近兩周都沒有明顯降雨訊號，就算想對中南部進行人工增雨，「沒雲也沒辦法」。

氣象預報員官欣平說，今天東北季風減弱，全台屬於回溫狀況，北台灣高溫回到26度左右，東半部24到25度，中南部之前就很熱，高溫25到28度度。下雨也緩和下來，剩東半部有局部短暫雨，其他地區晴到多雲，可以看見陽光。

官欣平說，明天到下周日下一波東北季風增強，不過冷空氣不明顯，北台灣高溫明天從26度降到24，周六北台灣比較涼，北部、東北部高溫20度初頭，下周日又回到22到23度，下周一東北季風減弱，到下周三都是東北季風減弱天氣型態，北台灣高溫回到24到25度，南部甚至可以到30度。低溫部分沒有太大變化，這周各地15到20度，15到18度比較像是北台灣跟東半部，中南部低溫則都有17度以上。

降雨部分，官欣平坦言雨不多，明起東北季風只會為基隆北海岸、東半部帶來局部短暫雨，北台灣跟中部山區屬於零星降雨，甚至只有雲量增多。唯獨明天到周六清晨，因為海面上有雨水進來，東部、東南部有局部較大雨勢。

官欣平強調，這波雨真的不大，主要雲量增多，各地多雲到晴為主，中南部降雨偏少。

官欣平說，今天到下周三，西半部地區每天都有可能有霧跟低雲，金馬地區則是從下周一開始有機會。

針對天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，近期兩周都還是類似微弱東北風不時轉換的天氣，還看不到有顯著降雨的條件，要節約用水，共度難關。

對此，官欣平說，確實氣候上來說，未來兩周都沒有很明顯大的系統來到台灣。在高壓偏強、系統發展偏北方情況下，就算有下雨也是北邊，還是一陣一陣的，中南部幾乎沒雨，要有明顯雨量入帳困難，沒有雲也沒辦法增雨。

高溫 低溫

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