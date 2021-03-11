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屁股疼痛誤認為得痔瘡 75歲阿嬤就醫才發現肛門長皮蛇

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院大腸直腸肛門外科醫師廖師賢提醒病患私密處出現病症，應就醫檢查，勿自行購買藥物，以免影響治療。圖／院方提供
南投醫院大腸直腸肛門外科醫師廖師賢提醒病患私密處出現病症，應就醫檢查，勿自行購買藥物，以免影響治療。圖／院方提供

南投75歲廖姓阿嬤肛門疼痛難耐，坐立難安，她懷疑得痔瘡，求醫師開痔瘡藥膏，醫師建議肛門指診檢查，阿嬤相當排斥拒絕，直到醫師詳細說明才同意檢查，結果醫師發現她肛門右邊長一顆顆紅色小水泡延伸至會陰部，就是俗稱「皮蛇」的帶狀疱診，幸好及時治療，未發生大小便失禁等併發症。

南投醫院大腸直腸肛門外科醫師廖師賢說，人體免疫力較低時，曾感染水痘民眾很容易引發帶狀疱疹。帶狀疱疹身體單側可能會出現紅疹、水泡或潰瘍，呈現擴散蔓延的樣態，是由帶狀疱疹病毒(VZV)所引起，多沿著神經分枝分佈的皮節長水痘。

帶狀泡疹長在不同的部位，若不即時治療，可能會引發不同的併發症，例如發生在顏面時，可能造成視力受損、顏面神經麻痺；在耳朵附近會影響聽力；長在生殖器或肛門周邊時恐造成大小便失禁。

廖師賢說，一般人肛門疼痛常以為是痔瘡，但肛裂、直腸腫瘤、帶狀皰疹、皮膚疾病及感染等可能造成肛門疼痛，但因為發生在私密部位，常有民眾因為羞於啟齒不願就醫。

廖姓阿嬤就因為肛門疼痛相當尷尬，不願讓醫師檢查，只想以痔瘡藥膏治療，還好再三說明，她同意檢查，確診罹患帶狀泡疹，醫師安排住院並藥物治療，沒有留下後遺症。呼籲民眾身體私密處出現病症，還是得就醫治療確認病因，勿自行購買成藥治療，以免延誤治療，導致身體受損。

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