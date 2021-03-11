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台中霧霾嚴重民眾眼睛癢、打噴嚏 醫師建議外出戴口罩

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
最近台中霧霾嚴重，台中天空一片灰濛濛。圖／亞洲大學附屬醫院提供
最近台中霧霾嚴重，台中天空一片灰濛濛。圖／亞洲大學附屬醫院提供

最近台中霧霾嚴重，天空一片灰濛濛，許多人有眼睛癢、咳嗽、打噴嚏等症狀，醫師表示，近來類似患者有增加趨勢，提醒季節交替之際，空汙狀況開始惡化，成為健康隱形殺手，外出切記口罩不離身，有不適症狀應儘速就醫。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，當空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度過高時，天空就會呈現灰濛濛，且能見度低，除了容易影響行車視線，也會造成眼睛癢、咳嗽、皮膚癢等過敏症狀，因細懸浮微粒可達肺泡最大的顆粒大小，不僅影響肺部，更會經由肺泡進入血液，進而影響全身器官。

他說，根據行政院環保署統計，2019年空氣懸浮微粒超過標準值就有200天以上，可能引發呼吸道阻塞或炎症、增加心血管疾病的機會、影響胎兒發育造成缺陷、引發腦損傷造成退化性疾病、誘發過敏反應，更可能增加罹癌的機會，顯見細懸浮微粒不只影響呼吸系統，更會對全身造成傷害。

由於肺癌已經連續5年蟬聯十大癌症之首，肺腺癌近年也有上升趨勢，占整體肺癌約8成，罹患肺腺癌的女性當中，更有高達95%為非吸菸者，更是女性朋友不可輕忽的問題。

劉柏毅醫師建議，平時可開啟環境監測APP，注意空氣品質預報，外出時記得攜帶口罩，當戶外空氣品質不良時，建議待在室內並減少開窗，使用有HEPA過濾網的空氣清淨機，最重要的是應戒菸、盡量減少燒香燒金紙、少點蚊香，避免高溫油炸烹調方式，才能避免肺部「內外夾攻」。

至於肺癌高危險族群者，例如抽菸大於每年30包、直系血親有肺癌史者、有肺部疾病、長期暴露於二手菸或石綿環境等，不妨安排低劑量電腦斷層檢查，若是發現病灶，可透過電腦斷層定位術，搭配胸腔鏡微創手術切除，除了具有傷口小、切除乾淨、恢復快速等優點外，再搭配術前術後個別化的肺部復健，都能使患者盡速回歸正常生活。

最近台中霧霾嚴重，亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅建議，平時可開啟環境監測APP，注意空氣品質預報。圖／亞洲大學附屬醫院提供
最近台中霧霾嚴重，亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅建議，平時可開啟環境監測APP，注意空氣品質預報。圖／亞洲大學附屬醫院提供

肺癌 細懸浮微粒 醫師

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