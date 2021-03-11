近期兩周微弱東北風 彭啟明：看不到有顯著降雨的條件

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，過去三天台灣的環境風場是顯著的偏東北風，東北部有顯著的地形陣雨，西半部都是晴朗穩定的天氣，今明兩天轉偏東風，東半部雲量仍多，仍有局部地形陣雨，西半部更晴朗穩定，尤其北部會顯著回溫一些，預期25-26度，中南部27-30度。

不過，他說，這樣的天氣型態，西半部的大氣穩定，空氣汙染物擴散不易，要留意中南部的空氣品質會略差一些。

下一波改變會在周五晚上，另外一波東北風南下，北部溫度略降。他說，大約和周一到周三的情境類似，會延續到周六、周日，北部東半部溫度會略降，轉陰沉偶雨的天氣，迎風面偶有局部短暫陣雨，預計北部東半部低溫約到16-17度，白天高溫約19-21度，不算冷，略涼一些。這波東北風水氣不多，降雨很有限，只有東北部有局部的地形陣雨。

下周一東北風減弱，再度轉為偏東風，北部東半部也會回溫，而中南部這一波的變化幅度較少，感受差異不大。彭啟明說，仍要注意空氣品質可能轉差，尤其這樣的大氣條件很容易有霧發生，也容易霧霾合併在一起，但很局部或發生在很特定時間。

彭啟明說，近期兩周都還是類似微弱東北風不時轉換的天氣，還看不到有顯著降雨的條件，要節約用水，共度難關。