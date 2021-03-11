快訊

讀者留言你有罪？惡整《當今大馬》的新聞官司攻防

台積電ADR受費半拖累跌逾2% 較台股溢價縮至8%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近期兩周微弱東北風 彭啟明：看不到有顯著降雨的條件

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
西半部的大氣穩定，空氣汙染物擴散不易。示意圖。本報資料照片
西半部的大氣穩定，空氣汙染物擴散不易。示意圖。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，過去三天台灣的環境風場是顯著的偏東北風，東北部有顯著的地形陣雨，西半部都是晴朗穩定的天氣，今明兩天轉偏東風，東半部雲量仍多，仍有局部地形陣雨，西半部更晴朗穩定，尤其北部會顯著回溫一些，預期25-26度，中南部27-30度。

不過，他說，這樣的天氣型態，西半部的大氣穩定，空氣汙染物擴散不易，要留意中南部的空氣品質會略差一些。

下一波改變會在周五晚上，另外一波東北風南下，北部溫度略降。他說，大約和周一到周三的情境類似，會延續到周六、周日，北部東半部溫度會略降，轉陰沉偶雨的天氣，迎風面偶有局部短暫陣雨，預計北部東半部低溫約到16-17度，白天高溫約19-21度，不算冷，略涼一些。這波東北風水氣不多，降雨很有限，只有東北部有局部的地形陣雨。

下周一東北風減弱，再度轉為偏東風，北部東半部也會回溫，而中南部這一波的變化幅度較少，感受差異不大。彭啟明說，仍要注意空氣品質可能轉差，尤其這樣的大氣條件很容易有霧發生，也容易霧霾合併在一起，但很局部或發生在很特定時間。

彭啟明說，近期兩周都還是類似微弱東北風不時轉換的天氣，還看不到有顯著降雨的條件，要節約用水，共度難關。

彭啟明 空氣品質

延伸閱讀

周六鋒面接近 彭啟明：明晚從北到南逐漸有雨勢

網熱議降雨機率30%≠3成會下雨？彭啟明：有兩種算法

杜鵑颱風預期無助水情 彭啟明：未來一周好天氣

北部明雨轉小、南部好天氣 下周強冷空氣來襲低溫恐10度

相關新聞

斷軸109天 中捷3月25日試營運

台中捷運綠線「斷軸」一○九天，經捷運故障審查委員確認通車安全無虞，台中市長盧秀燕昨天宣布恢復營運，今起車隊運轉測試，三月...

40元紅標米酒將停產

米酒是家戶必備的料理調味品。台灣菸酒公司發言人廖志堅昨天證實，將停產售價四十元、有百年歷史的「紅標米酒」，但強調口感更好...

資源重6都 偏鄉遲緩兒 常錯過早療

遲緩兒童醫療資源過度集中都會區，造成偏鄉遲緩兒被發現及早治療不易，連六都以外人口最多的彰化，近幾年也有五成個案未在三歲前...

對身障不友善 鶯歌車站搭電梯須先到他站

鶯歌火車站電梯更新案近期啟動，台鐵封閉第二月台電梯及北側樓梯，貼公告要求行動不便者搭車到桃園或山佳、樹林換車後，轉搭列車...

近期兩周微弱東北風 彭啟明：看不到有顯著降雨的條件

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，過去三天台灣的環境風場是顯著的偏東北風，東北部有顯著的地形陣雨...

滅火用水不能省！旱象難解 消防員祭出祕密武器

缺水旱象不解，中南部縣市消防局展開節水大作戰，搶救火災的水不能缺，也省不得，只能另闢水源，攜帶抽水幫浦成了標準配備。大園區一家倉儲大火，近千坪鐵皮工廠猛烈燃燒，消防員灌救6小時，全靠幫浦抽取水圳水源滅火，省下大量自來水。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。