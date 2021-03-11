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明晚北部轉涼微雨 吳德榮：二波系統無助紓解旱象

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今明兩天東北季風減弱，北台灣明顯回暖；各地晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼。本報資料照片
今明兩天東北季風減弱，北台灣明顯回暖；各地晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周兩波系統，第一波在明晚偏北略過，北台灣僅略受到其後東北季風影響，冷空氣弱，降雨也不明顯；但北台灣雲量因此而增多，白天稍轉涼，其他地區幾無影響。

他說，第二波在下周三，通過的位置更偏北，影響更輕微。故這二波系統對缺水的現況，皆無紓解的作用。

今明兩天東北季風減弱，北台灣明顯回暖；各地晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼。今天北部16至27度，中部16至30度，南部16至32度，東部15至29度。

明晚起東北季風略增強，大約影響至周日白天。周末兩天北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨；大台北、東半部雲量多，新竹以南仍為多雲時晴的天氣。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。

周日晚起至下周二東北季風減弱，西半部天氣好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣明顯回暖，各地白天舒適微熱早晚涼。

下周三另一波東北季風略增強，北海岸、大台北山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍為多雲時晴。

吳德榮 新竹

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