外燴「辦桌」糾紛多 消保處修法定金上限兩成可寄桌

台灣人喜歡有濃濃台味的「辦桌」。去年新冠肺炎肆虐期間，許多外燴辦桌取消，業者沒收全部定金，辦桌消費糾紛案件比是前年的三倍。行政院消保處昨表示，為保障消費者權益，消保處已過衛福部研擬的「辦桌」定型化契約，明定定金上限為總價兩成，最快三月底公告。

根據消保處統計，關於外燴辦桌消費糾紛的申訴案件，2018年為30件，2019年22件，去年卻暴增至87件。關於取消後的食材費誰負擔、未達保證桌數如何計算，皆引發糾紛。

消保處簡任秘書陳星宏指出，去年外燴辦桌消費糾紛大增，消保處日前已審議通過衛福部研擬的「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，要求要求業者在契約中明確揭示收費項目及基準。為避免業者額外收取費用，規定契約內容應載明不另計費與須另行計費之設備、設施與服務項目，例如是否收取酒水服務費及計價方式，並向消費者充分揭露資訊，以杜爭議。

陳星宏指出，此一定型化契約明定業者所收取之定金上限不得超過預定總價金兩成，消費者愈早通知可取回愈多定金，如在約定餐會日前180日以上通知，可請求返還已付定金九成。

此一新規規定，若遇重大變故，如消費者本人、本訂席之主角或其二親等內親屬有突發重大傷病或身故等事由，導致無法如期舉行餐會，業者得展延或退已付定金百分百；消費者亦得請求變更契約。如因廚房電線走火、重複接受訂席等可歸責於業者之事由不能提供服務，業者除應立即通知解除契約，亦應加倍返還定金。

此一新制亦明定未達保證桌數的寄桌服務及替代方案。消保處指出，常有參加辦桌人數不如預期導致預定桌數有未開桌使用情形，為避免業者以食材已準備好為由拒絕提供寄桌服務，新制明定未達保證桌數者，業者可以保證桌數收費，但消費者得要求業者就未開桌數提供寄桌或提供等值商品或服務，平衡雙方權益。