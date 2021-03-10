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花枝蝦排裡有5公分長塑膠片標籤 高市衛生局將開罰
高雄知名花枝丸觀光工廠販售到美式連鎖大賣場的花枝蝦排，遭投訴夾有5公分塑膠片標籤，高市衛生局今前往稽查，業者已自主性下架回收產品，並接受退貨。衛生局表示，食品含異物，有危害消費者健康疑慮，已涉違反食品安全衛生管理法，依法可罰6萬元至2億元。
台北消費者到美式賣場買高雄花枝丸觀光工廠生產的花枝蝦排，卻發現裡面有5公分塑膠片標籤，認為業者品管不佳。高市衛生局派員前往稽查，查出這批為美式賣場客製化的產品共9473包，業者已聯繫賣場各分店自主下架回收，並接受賣場會員退貨。
衛生局表示，業者對這次異物事件感到抱歉，指塑膠標籤是干貝原料帶入產品，未來會加強生產線管控。另衛生局稽查生產流程，發現些微缺失，已要求業者限期改善。
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