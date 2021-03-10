髮夾彎？勞動部新解：工會會務人員也可陪同勞檢

勞動部去年底發布函釋限制只有受檢事業單位員工才能陪同勞檢，引發工會團體不滿，痛批勞動部大開倒車，勞動部職安署上周為此召開研商會議，昨發出新函釋指「除為受檢事業單位所僱勞工外，尚包含由企業工會所聘雇承辦該工會會務工作人員。」

勞動部職安署主秘林毓堂解釋，去年函釋是為了回覆桃園市勞動局詢問。他表示，當時依據勞檢法第22條，考量營業秘密等因素，才會限制受檢事業單位勞工所雇勞工才能陪同勞檢，但許多工會反映實務執行上有困難，勞工可能正在值勤，無法及時離開工作崗位陪同勞檢。

林毓堂表示，經充分討論，昨再發函補充指出「企業工會所指派陪同檢查者，除為受檢事業單位所僱之勞工外，尚包含由企業工會所聘僱承辦該工會會務之工作人員。」至於產職業工會是否具陪同勞檢權，林毓堂坦言，目前還未有具體共識，未來產職業工會如何參與陪同勞檢，仍在研議當中。

但他提到，現行勞檢法第23條已賦予產職業工會的陪鑑權，若勞檢員認為有必要，可邀相關主管機關、團體或專家陪同前往鑑定。