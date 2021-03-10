免走冤枉路 肥胖研究學會推體重管理門診認證

衛福部資料顯示，台灣平均每2人就有1人過重及肥胖。肥胖研究學會推動「體重管理門診」認證，醫療團隊、診療環境等符合資格才發給認證，讓減重者免走冤枉路。

中華民國肥胖研究學會今天舉行記者會，宣布自3月起推動「體重管理門診」認證計畫，將針對醫療團隊、診療環境、器材設備等進行查核認證，幫助有減重需求的民眾少走冤枉路。

歌手楊上昀也在記者會中分享多次減重失敗的經驗。她提到，自己國中體重破百，懷抱明星夢的她，曾嘗試蟲卵減重，導致猛爆性肝炎，也曾猛吞瀉藥，搞到腸胃失調，所幸最後尋求專業醫療團隊協助，花2年時間減重到70公斤以下，BMI也從38降到24。

世界衛生組織2020全球肥胖年報顯示，台灣是東亞最胖第一名；衛福部資料也指出，台灣平均每2人就有1人有過重及肥胖問題（身體質量指數BMI大於24）。

中華民國肥胖研究學會理事長劉燦宏表示，多數民眾採取的減重方式都是運動、自行控制飲食、吃中藥、買成藥等，僅少數會尋求專業團隊協助；大家不要以為減重很簡單，重要的能否持之以恆，且要看是否會造成身體負擔。

劉燦宏提到，一旦變胖後，就很可能跟高血壓、糖尿病等扯上問題，因此肥胖可說是醫療問題，如果自己用坊間方法減重，有時可能減掉的是肌肉而非脂肪，這樣只會導致減肥越來越困難，因此要減重最好尋求專業團隊協助。

歌手楊上昀表示，自己國中體重破百，懷抱明星夢的她，曾嘗試蟲卵減重，導致猛爆性肝炎，也曾猛吞瀉藥，搞到腸胃失調，經歷多次減重失敗後，終於在專業醫療團隊協助下，花2年時間減重到70公斤以下，BMI也從38降到24。

中華民國肥胖研究學會榮譽理事長蕭敦仁認為，肥胖成因複雜複雜，也會帶來睡眠呼吸中止症、非酒精性脂肪肝、退化性關節炎，罹患第二型糖尿病機率也比一般人高出數倍，因此需要專業醫護團隊共同制訂適合的治療計畫，只要體重減輕5%以上，就可降低相關併發症風險。

為了助有需求減重者一臂之力，肥胖研究學會推動體重管理門診認證，包括要有肥胖專科、代謝或減重外科專科醫師及營養師、護理師等團隊，診療要有隱私的測量和諮詢空間、體脂儀等器材設備，由學會進行查核，符合資格才發給認證，協助民眾找到專業醫療院所，減重不再走冤枉路。