帛琉旅遊泡泡搶「免費首航」！ KKday推99元「夢想包」

想搭著「帛琉旅遊泡泡」熱潮，免費一圓飛行海外的旅遊夢？KKday聯合旗下伴手禮品牌KKgift於今(10)日推出「帛琉旅遊泡泡夢想包」，消費者只要支付99元，就能參加KKday未來帛琉夢幻群島多日遊首航團免費名額抽獎，其中一名幸運兒可獲得首發台灣帛琉單人全程來回機票、酒店住宿與團體行程。

KKday表示，台灣與帛琉防疫有成，現正推動雙邊旅遊泡泡，對旅遊市場絕對是正面激勵；目前台帛旅遊泡泡行程將以精緻迷你小包團、戶外體驗、避免人群接觸為規劃方向。

KKday與KKgift即日起至3月25日推出的「帛琉旅遊泡泡夢想包」，只要造訪官網活動頁，並完成線上支付99元，就能參加首航團抽獎，活動將抽出一名幸運兒，免費獲得未來KKday首發之台灣帛琉單人全程來回機票、兩人一室酒店住宿以及團體行程免費參團，但需自理稅金、小費、檢疫等相關費用；得獎名單將於3月31日在官網公布，若沒中獎，也會有KKgift驚喜禮包。