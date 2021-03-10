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奈良美智為台灣創作，留下「月光小姐」療癒人心！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
「奈良美智特展」將在3月於關渡美術館展出，也是官方授權首度登台。圖／摘自臉書
「奈良美智特展」將在3月於關渡美術館展出，也是官方授權首度登台。圖／摘自臉書

日本重量級藝術家奈良美智，已低調返日。來台三週，沒有媒體專訪與其他行程，全心投入策展，更為台灣創作新作。

這位神秘低調的大師，在離開台灣前夕，唯一曝光的行程，就是與網友、總統蔡英文見面。他也如願陪總統愛貓「蔡想想」玩，這獨特的反差，就好似他的作品，等著大家3月12日前進特展，一揭奈良美智的神秘面紗。

3／8，蔡英文在臉書發了一張與「網友」奈良美智的合照，愛貓蔡想想也在其中，並在貼文中寫下：「歡迎奈良美智先生來到台灣，經過辛苦的隔離後，現在即將完成布展。3月12日開始的奈良美智特展，是台日友情年重要的活動之一，非常期待！」

去年4月，全球疫情肆虐，台灣捐贈口罩，幫助日本，奈良美智在推特發文感謝台灣，蔡英文也熱情回應，兩位「網友」的互動，搭起此次奈良美智來台舉辦特展的橋樑。其中，奈良美智也曾表示對蔡想想的喜愛，如今如願與蔡想想見面，還親自抱著蔡想想合照，與總統大聊貓的話題。

奈良美智來台三週，全心投入布展，根據展覽主辦方中華文化總會的官方臉書照片，奈良美智的帽子特地別上台日的友情徽章，在311的10週年之際，此次來台別具意義，也加深台日情誼。

不過，當大眾認為可以一睹日本藝術大師的風采時，奈良美智在台期間卻格外低調，沒有接受媒體訪問，也沒有曝光在台灣的其他行程。在3月12日「奈良美智特展」開展之前，就已悄悄離去，此次來台就只為親自布展。

新作《月光小姐》來自311大地震反思

從愛貓的奈良美智身上，就可看到這位神秘的藝術家，帶著獨特的反差。

61歲的奈良美智，雖為一位大叔，作品風格卻多以孩童為形象，有著大大的頭與眼睛，看似可愛、純真，但其實這些小孩表情經常是斜睨的眼神，有時手上還拿著小刀、手槍等，除了代表奈良美智心中的孤獨，也武裝自己面對現實的殘酷，而這樣的反差也引起社會共鳴，深受大眾喜愛。

2019年，奈良美智的作品《背後藏刀》拍賣出約7.6億台幣的驚人數字，打敗草間彌生、村上隆成為日本最貴藝術家。

此次「奈良美智特展」將展出數十件繪畫、素描及雕塑作品，除了有知名作品《月光小姐 Miss Moonlight》，將首次在海外展出外，奈良美智更為台灣創作新作。

不同於以往帶點邪惡的兒童風格，在《月光小姐 Miss Moonlight》中，畫中女孩一頭橘髮、穿著黃衣，閉起雙眼，帶著平靜與療癒的力量。而此創作風格的轉變，來自於311事件對奈良美智的影響，他花了數年的時間，放慢腳步重新審視藝術與自己，甚至是大眾的關係。

此次，奈良美智也醞釀數月，花了約十天時間，創作最新作品《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》，不僅是獻給台灣，也是獻給努力創作至今的自己。此些都將於3月12至6月20日在關渡美術館免費展出，大家可以透過作品，一起揭開奈良美智神秘卻又帶著反差的面紗。

（作者／邱于瑄 本文出自2021.3.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

奈良美智 文化總會 蔡英文 日本

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