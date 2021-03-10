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紅標米酒曾捲起千堆雪 如今停產悄然走入歷史

中央社 / 台東縣10日電
紅標米酒已停止生產　將走入歷史 引發米酒之亂長達10幾年、2次總統大選受到關注的「紅標米酒」將走入歷史，台灣菸酒今年2月已經停止生產，目前市面上銷售完就沒有了。中央社記者盧太城台東攝 110年3月10日 中央社
紅標米酒已停止生產　將走入歷史 引發米酒之亂長達10幾年、2次總統大選受到關注的「紅標米酒」將走入歷史，台灣菸酒今年2月已經停止生產，目前市面上銷售完就沒有了。中央社記者盧太城台東攝 110年3月10日 中央社

台灣「紅標米酒」曾集萬千關愛於一身，不僅引發「米酒之亂」，更是2次總統大選重要議題，如今已停產，過去曾捲起千堆雪，現今已悄然走入歷史。

「沒有了嗎」這幾天台東市民說，市區商店買不到台灣菸酒新台幣40元的「紅標米酒」，鄉下、原住民部落的雜貨店也缺貨，不得不改喝45元的「紅標純米酒」，原來是台灣菸酒在今年2月已經停止生產「紅標米酒」。

台灣菸酒股份有限公司人員私下透露，超過1甲子的「紅標米酒」在今年2月已經停止生產，目前市面上銷售完就沒有了，許多超商也不再賣新台幣40元的「紅標米酒」。

台灣菸酒目前市面販售的米酒有「紅標米酒」、「紅標純米酒」及料理用的「紅標料理米酒」、「紅標純米料理米酒」、「米酒水」。過去只有「紅標米酒」，其餘的是這幾年因應世界貿易組織（WTO）而陸續生產的。

「紅標米酒」屬平價民生必需品，過去不僅拿來直接飲用，也是廚房不可或缺的料理。根據財政部資料，在菸酒稅法施行前，每年銷售量約2.1億瓶。

民國87年間台灣為加入WTO，「紅標米酒」被認定非單純料理米酒，因此，價格從24元調漲至40元；88年立法院進行菸酒稅法修訂，因預期「紅標米酒」價格將上漲，引發民眾恐慌，大量囤積「紅標米酒」，造成米酒缺貨，引發所謂「米酒之亂」。

89年前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮搭檔參選第10任總統時，競選文宣「米酒篇」訴求「連米酒都買不到」，說出當時庶民及家庭主婦心聲，也反映當時民生議題。

後來「紅標米酒」漲至180元，為因應料理使用，台灣菸酒公司推出料理米酒，售價只要25元，但因加了鹽巴，不適合飲用，造成坊間私釀米酒，引發多起假酒造成身體傷害案件。

100年間，前總統馬英九競選總統連任推出全省廟口開講，細數政績，每到廟口手中必拿著「紅標米酒」等詢問民眾，1瓶由180元降至25元是怎麼來的，民眾就回答「是總統 （馬英九）的德政」，在野的民進黨揶揄馬英九是「米酒總統」。

曾經捲起千堆雪，如今悄然走入歷史。台東縣海端部落達亥說，部落喝米酒還是以「紅標米酒」為主，最近雜貨店都買不到了，有人開始改喝比較貴的「紅標純米酒」。

大武鄉尤姓民眾表示，因為「紅標純米酒」比較有米香味，他很早就不喝「紅標米酒」改喝「紅標純米酒」，因此，「紅標米酒」停產影響不大，只是多一些懷念。

根據台灣菸酒公司產品介紹，「紅標米酒」以台灣產蓬萊米為原料，循台灣菸酒前身 （公賣局）採阿米洛法製程釀造，酒精度22度，適合消費者使用，攜帶方便且外型美觀大方；家庭烹調主食，料理辦桌提味好幫手；節慶敬神祭祀，虔敬心誠意最濃。

過去「紅標米酒」採用0.6公升瓶裝，售價從9元漲至16元，後來再漲至180元；台灣菸酒改採0.3公升瓶裝，售價40元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬英九 台東 WTO

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