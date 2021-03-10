聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／阿里山花季開跑！近三千株櫻花蓄勢待發
阿里山花季揭幕！阿里山國家風景管理區、阿里山公路沿岸百花齊放，山櫻、霧社、唐實櫻含苞待放，搶先盛開；林務局嘉義林區管理處也在風景區內，針對300餘株百年染井吉野櫻，醫治簇葉病，為山區找回生命力，預計3月底綻放，花況會比去年佳。
林務局嘉義林區管理處今天上午9時，在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉辦阿里山花季揭幕儀式，林管處長張岱、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚等人出席，邀請「風笛表演藝術團」以嘹亮充滿活力的鄒族樂舞，為阿里山花季揭開序幕。
阿里山森林遊樂區內共31種櫻花近3000株，今年冬天較去年寒冷，園區內300餘株染井吉野櫻，預計3月底將陸續綻放，張岱說，唐實櫻目前全開，緋寒櫻約開9成。
張岱說，園區內除櫻花外，遍植木蘭，垂絲海棠、雲南黃馨、森氏杜鵑、平戶杜鵑、台灣一葉蘭、多花紫藤等，也逐漸蓄勢待發，只待民眾花季期間，一同來感受生意盎然的阿里山。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處配合花季開幕，今天也啟動31號蒸氣火車附掛台灣檜木車廂，來回行駛阿里山和沼平車站，嘉義林管處也推出櫻花書籤文創商品，以遊樂區內的重瓣山櫻花、河津櫻、高砂櫻、紫櫻、關山櫻、阿里山櫻及仙台吉野櫻為主題，繪製特色書籤，民眾可以至旅客服務中心自動販賣機購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言