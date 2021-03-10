影／阿里山花季開跑！近三千株櫻花蓄勢待發

阿里山花季揭幕！阿里山國家風景管理區、阿里山公路沿岸百花齊放，山櫻、霧社、唐實櫻含苞待放，搶先盛開；林務局嘉義林區管理處也在風景區內，針對300餘株百年染井吉野櫻，醫治簇葉病，為山區找回生命力，預計3月底綻放，花況會比去年佳。

林務局嘉義林區管理處今天上午9時，在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉辦阿里山花季揭幕儀式，林管處長張岱、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚等人出席，邀請「風笛表演藝術團」以嘹亮充滿活力的鄒族樂舞，為阿里山花季揭開序幕。

阿里山森林遊樂區內共31種櫻花近3000株，今年冬天較去年寒冷，園區內300餘株染井吉野櫻，預計3月底將陸續綻放，張岱說，唐實櫻目前全開，緋寒櫻約開9成。

張岱說，園區內除櫻花外，遍植木蘭，垂絲海棠、雲南黃馨、森氏杜鵑、平戶杜鵑、台灣一葉蘭、多花紫藤等，也逐漸蓄勢待發，只待民眾花季期間，一同來感受生意盎然的阿里山。