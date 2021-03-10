快訊

緬甸鎮壓殺無赦？支持翁山蘇姬的校長「被捕慘死」

台、帛旅遊泡泡 陳時中說「只剩這個問題」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假將屆 國道31路段小心燒冥紙濃煙擾視線

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局表示，國5將於假期第1、2天實施南向高乘載管制，假期前兩周日及假期第3、4天實施北向高乘載管制；西部國道於假期首日6-12時實施南向高乘載管制。圖／高公局提供
高公局表示，國5將於假期第1、2天實施南向高乘載管制，假期前兩周日及假期第3、4天實施北向高乘載管制；西部國道於假期首日6-12時實施南向高乘載管制。圖／高公局提供

清明連假將屆，不少民眾會回鄉祭祖，不過高公局如今整理出國道31個路段，其中包括國1林口、楊梅，國3大溪、龍潭、關西、苑裡、大甲、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域，過去曾發生過掃墓燃燒冥紙濃煙飄散國道影響行車視線等情事，提醒用路人多加留意。

高公局表示，民眾祭祖掃墓燃燒冥紙和雜草，倘稍有不慎，除易引起火災，火災濃煙更將影響行車視線，尤其是靠近國道沿線，更加影響行車安全，請大家務必注意用火安全。

高公局表示，經調查國道沿線鄰近墓區路段，主要分布在國1林口、楊梅、頭份、三義，國3基金、南港系統、木柵、三鶯、大溪、龍潭、關西、後龍、通霄、苑裡、大甲、草屯、名間、竹山、白河、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域，除了用路人行經上述路段多加留意外，也請掃墓民眾留意國道行車安全。

高公局強調，掃墓用火務必注意安全，勿釀火災並影響國道用路安全，萬一不慎引發大火，切勿驚慌，先撥打119向當地消防單位求救。

此外，這次清明連假，國道依舊實施高乘載措施。高公局表示，國5將於假期第1、2天實施南向高乘載管制，假期前兩周日及假期第3、4天實施北向高乘載管制；西部國道於假期首日6-12時實施南向高乘載管制。

國道 高乘載管制 火災

延伸閱讀

國道3成超載車未罰　監委批交部、警署置公權力於不顧

桃園大溪透天厝火警 消防隊員攜共生面罩救出4受困者

「天橋上的魔術師」致敬玫瑰少年 觀眾籲上催淚警語

「天橋上」揪心秘密將曝光 萬芳體罰學生手軟反被逼哭

相關新聞

影／阿里山花季開跑！近三千株櫻花蓄勢待發

阿里山花季揭幕！阿里山國家風景管理區、阿里山公路沿岸百花齊放，山櫻、霧社、唐實櫻含苞待放，搶先盛開；林務局嘉義林區管理處...

清明連假將屆 國道31路段小心燒冥紙濃煙擾視線

清明連假將屆，不少民眾會回鄉祭祖，不過高公局如今整理出國道31個路段，其中包括國1林口、楊梅，國3大溪、龍潭、關西、苑裡...

天天吃鳳梨恐傷身？營養師：這3種人要注意

「你今天吃鳳梨了嗎？」近期因鳳梨出口大幅減量，政府和民間合力推動下，國內出現買鳳梨、吃鳳梨的熱潮。天晟醫院纖體天成體重管...

311十周年 泉裕泰：感謝台灣在最黑暗時刻伸出溫暖的手

日本311大地震十周年，日本台灣交流協會為感謝當時台灣各界踴躍賑災，並展示日本東北地區的復原樣貌，在今天舉辦「日台友情 ...

勞金局新局長蘇郁卿：讓同仁以這份工作為榮

勞動基金去年底爆發弊案，引發軒然大波，時任勞動基金運用局局長的蔡豐清調勞動部參事，新任勞金局長由前金管會主秘蘇郁卿接任，...

看好旅遊泡泡 旅行社推99元「夢想包」抽免費遊帛琉

隨著新冠肺炎疫情趨穩，台帛旅遊泡泡可望成形，為了回饋消費者，也幫帛琉旅遊泡泡預熱暖身，旅遊電商平台KKday聯合旗下伴手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。