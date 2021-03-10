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清明連假將屆 國道31路段小心燒冥紙濃煙擾視線
清明連假將屆，不少民眾會回鄉祭祖，不過高公局如今整理出國道31個路段，其中包括國1林口、楊梅，國3大溪、龍潭、關西、苑裡、大甲、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域，過去曾發生過掃墓燃燒冥紙濃煙飄散國道影響行車視線等情事，提醒用路人多加留意。
高公局表示，民眾祭祖掃墓燃燒冥紙和雜草，倘稍有不慎，除易引起火災，火災濃煙更將影響行車視線，尤其是靠近國道沿線，更加影響行車安全，請大家務必注意用火安全。
高公局表示，經調查國道沿線鄰近墓區路段，主要分布在國1林口、楊梅、頭份、三義，國3基金、南港系統、木柵、三鶯、大溪、龍潭、關西、後龍、通霄、苑裡、大甲、草屯、名間、竹山、白河、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域，除了用路人行經上述路段多加留意外，也請掃墓民眾留意國道行車安全。
高公局強調，掃墓用火務必注意安全，勿釀火災並影響國道用路安全，萬一不慎引發大火，切勿驚慌，先撥打119向當地消防單位求救。
此外，這次清明連假，國道依舊實施高乘載措施。高公局表示，國5將於假期第1、2天實施南向高乘載管制，假期前兩周日及假期第3、4天實施北向高乘載管制；西部國道於假期首日6-12時實施南向高乘載管制。
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