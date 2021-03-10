看好旅遊泡泡 旅行社推99元「夢想包」抽免費遊帛琉

隨著新冠肺炎疫情趨穩，台帛旅遊泡泡可望成形，為了回饋消費者，也幫帛琉旅遊泡泡預熱暖身，旅遊電商平台KKday聯合旗下伴手禮品牌KKgift，即日起至3月25日止，推出「帛琉旅遊泡泡夢想包」，消費者只要支付99元，就能參加KKday未來帛琉夢幻群島多日遊首航團免費名額的抽獎，將有一名幸運兒可獲得KKday首發台灣帛琉單人全程來回機票、酒店住宿與團體行程參團。

KKday表示，台灣與帛琉都是防疫有成的國家，現在雙邊能夠推動旅遊泡泡，對於市場是非常正面的激勵。台帛旅遊泡泡行程將以精緻迷你小包團、戶外體驗、避免人群接觸為規劃方向。

KKday表示即日起至3月25日的「帛琉旅遊泡泡夢想包」活動，消費者只要造訪官網活動頁，並完成線上支付99元，就能參加KKday未來帛琉夢幻群島多日遊首航團抽獎，活動將抽出一名幸運兒，免費獲得未來KKday首發之台灣帛琉單人全程來回機票、二人一室酒店住宿以及精彩團體行程免費參團，僅需自理稅金、小費、檢疫等相關費用。