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她長年受鼻塞好困擾 竟是因打籃球撞歪鼻中隔害的

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
平時愛打球的20多歲的杜小姐一次意外被籃球擊中鼻子，造成鼻子歪斜，從此她不僅因外觀問題缺乏自信，甚至開始受鼻塞所苦，二個月中不斷嘗試各種感冒藥、過敏藥都無效，不勝其擾的她到醫學中心求助，經鼻內視鏡檢查，發現杜小姐因嚴重鼻中隔彎曲，才導致鼻塞問題。 圖／三總提供
平時愛打球的20多歲的杜小姐一次意外被籃球擊中鼻子，造成鼻子歪斜，從此她不僅因外觀問題缺乏自信，甚至開始受鼻塞所苦，二個月中不斷嘗試各種感冒藥、過敏藥都無效，不勝其擾的她到醫學中心求助，經鼻內視鏡檢查，發現杜小姐因嚴重鼻中隔彎曲，才導致鼻塞問題。 圖／三總提供

平時愛打球的20多歲杜小姐一次意外被籃球擊中鼻子，造成鼻子歪斜，從此她不僅因外觀問題缺乏自信，甚至開始受鼻塞所苦，二個月中不斷嘗試各種感冒藥、過敏藥都無效，不勝其擾的她到醫學中心求助，經鼻內視鏡檢查，發現杜小姐因嚴重鼻中隔彎曲，才導致鼻塞問題。

鼻塞是耳鼻喉科最常見的症狀之一、也是鼻中隔彎曲的其中一個病徵，但鼻中隔彎曲常伴隨鼻扭曲的外觀問題。醫師提醒，「鼻塞問題勿輕忽，有可能是鼻形扭曲所致」鼻子結構性彎曲，輕則導致鼻塞，嚴重可能導致慢性鼻竇炎產生息肉等嚴重問題，進而影響嗅覺功能。

會造成鼻塞的鼻中隔彎曲是什麼？三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科科暨醫美中心主治醫師孫萬烜表示，鼻中膈彎曲是鼻內部隔開兩個鼻腔的隔板彎曲。最常見是在鼻中膈硬骨軟骨的發育過程中因為碰撞，彼此擠壓而導致錯位。鼻黏膜表面不平整的歪曲，在長大發育過程中愈來越嚴重。

鼻塞原因多種，孫萬烜介紹，細菌或病毒性感染造成的鼻炎，通常伴隨頭痛、喉嚨痛，且三至五天會痊癒；過敏性鼻炎，通常受刺激才出現鼻炎症狀，如隨濕度或溫度變化而打噴涕；若長期不明原因鼻塞、打噴嚏，就需要透過內視鏡檢查，是否有鼻中隔彎曲等結構性問題。

孫萬烜說，其實鼻扭曲問題很容易從外觀判定，鼻扭曲是外觀鼻子的鼻梁到鼻頭整體的歪曲，可能出現C字形、S字形、Z字形等變化。鼻中膈彎曲的矯正目前最常使用內視鏡的方式，從鼻孔進入切開黏膜，將彎曲的鼻中膈軟骨移除。

孫萬烜提醒，如鼻歪斜患者年幼，因發育未完全，應優先採保守性治療，待18歲以上，若仍有嚴重鼻塞問題，才會建議內視鏡矯正，若連外觀都明顯歪斜的鼻扭曲狀況，就需要執行鼻中隔彎曲矯正，合併矯正鼻外觀扭曲分階段手術，由自體或異體軟骨或人工植入物做山根支撐。

不論是選手或業餘民眾，打籃球、拳擊者都是鼻骨骨折問題，鼻子外觀有嚴重歪斜時，通常內部也會伴隨鼻中隔彎曲問題。孫萬烜建議，民眾如有鼻塞問題，除可自行評估自身是否有鼻扭曲現象，更應該到耳鼻喉科做詳細檢查，專科醫師能針對鼻中隔和鼻骨做完整評估。

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