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鶯歌火車站整修 竟要行動不便民眾先搭車至桃園再轉乘回來

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
台鐵表示，這一切都是為了更新電梯必須面臨的陣痛，他們會盡早完工，減少民眾不便。圖／新北市鶯歌區公所提供
台鐵表示，這一切都是為了更新電梯必須面臨的陣痛，他們會盡早完工，減少民眾不便。圖／新北市鶯歌區公所提供

鶯歌火車站電梯更新案已於近期啟動，但台鐵在施工時封閉第二月台(北上)電梯及北側樓梯，並貼出公告，要求行動不便者須搭車到桃園或山佳、樹林換車後轉搭列車，再搭回鶯歌。民眾批評，身心障礙族群已經很辛苦，現在回家的路又變更遠了，盼台鐵提出配套措施。台鐵鶯歌站長劉毓仁解釋，更新電梯是為了提供民眾更好的服務品質，這段期間要請民眾多多包涵，預計3月底可以完工。

鶯歌火車站建於1903年，單日平均乘客數約17000人，是北台灣重要火車站之一，但也因歷史悠久，車站內設備老舊，尤其電梯是又窄又小，地方一直有改建的聲音傳出，去年台鐵終於決定整修，增設4座電扶梯、更新老舊的4坐電梯。

但台鐵近期施工時，封閉第二月台電梯及北側樓梯，並貼出公告「行動不便旅客欲往北上乘車，請至第一月台搭乘南下列車至桃園轉程北上列車」；搭乘北上列車要在鶯歌站下車的行動不便旅客，則需「搭至山佳或樹林轉乘南下列車回本站第一月台」，此舉引發民怨。

回家有這麼難嗎?」民眾蔡小姐說，看到這張公告當下便覺得很誇張，身心不便的人通勤已比一般人辛苦，現在回家竟然還要搭去別站才能再回到鶯歌，不懂台鐵施工時為何都沒有考量到身心障礙族群，準備相關配套，難道只因為他們是少數嗎?對此作法無法接受。

新北市議員蘇泓欽指出，要求民眾搭車到下一站再轉回搭乘電梯、搭車的作法，前所未聞，況且搭車一來一往也會浪費不少時間，尤其在離峰時段，想要出個站卻可還要多花上超過半小時舟車勞頓的時間，對行動不便人士也太過煎熬。

劉毓仁回應，電梯更新工程必須將舊電梯拆下，再裝新電梯回去，這是為了提升車站品質的必要之痛，這次第二月台更新作業從2月22日就已經開始，預計3月底會結束，恢復第二月台電梯營運。

劉毓仁補充，第二月台電梯工程完工後，4月將啟動第一月台更新作業，到時恐還會麻煩到民眾，但他們會盡速施工，將工期縮至最短，預計6月前能完成所有的電梯更新作業，這些都是為了讓大家享有更好的服務品質，還請民眾多多包涵。

台鐵鶯歌火車站貼出公告要「行動不便旅客欲往北上乘車，請至第一月台搭乘南下列車至桃園轉程北上列車」，此舉引發民怨。圖／民眾提供
台鐵鶯歌火車站貼出公告要「行動不便旅客欲往北上乘車，請至第一月台搭乘南下列車至桃園轉程北上列車」，此舉引發民怨。圖／民眾提供

電梯 台鐵

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