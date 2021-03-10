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高齡友善亞洲第一！嘉基獲國家生醫醫療品質醫管銀獎

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠(右)感謝嘉基院長姚維仁，帶領醫療團隊共同努力，獲得國家生醫醫療品質銀獎。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(右)感謝嘉基院長姚維仁，帶領醫療團隊共同努力，獲得國家生醫醫療品質銀獎。記者卜敏正／攝影

嘉義基督教醫院長期推動高齡友善健康照護，10年前獲高齡友善醫院典範獎，日前更獲2020國家生醫醫療品質銀獎，為國內醫療院所管理組唯一獲頒銀獎單位(金獎從缺)，院方強調，這代表嘉基醫務管理水準堪稱亞洲第一。

嘉義市長黃敏惠、嘉義市衛生局長張耀懋，今天都出席嘉基「高齡友善亞洲第一」記者會，並稱讚嘉基的付出，就是用愛多走一哩路。

「嘉基得獎就是嘉義榮耀！」黃敏惠表示，市府和嘉基一直都用務實、認真、努力態度，面對少子、高齡化課題，10年前市府推動高齡友善城市只覺得在做準備，而今高齡化已像大海嘯般淹沒我們，很感謝嘉義市各醫療院所、醫護人員，為高齡友善健康照護付出，嘉基這次獲頒國家生醫銀獎，更顯示醫院在高齡照護系統推動、設施都受肯定。

黃敏惠說，嘉義市10年前就是「世界高齡友善城市」30個發起城市之一，也是示範城市，當年嘉基獲高齡友善典範醫院，成為高齡友善醫院領頭羊，在其他醫療單位還未看見問題前，就發現問題及早準備，嘉基這次得獎讓更多人看見嘉基團隊的用心、高醫療管理品質，也看見嘉義的能量。

嘉基院長姚維仁表示，獲得醫管組銀獎，代表醫療管理制度建立受肯定，要獲得國家生醫頒發銀獎真的不容易，嘉基10年前獲典範獎後，就協助全國多醫院及照護機構，推動建立高齡友善制度、建立品牌，輔導通過認證，甚至外國醫療機構都來訪學習，這次得獎獎代表嘉基拿下亞洲第一。

嘉義基督教醫院日前獲得，2020年國家生醫醫療品質，醫院醫務管理組 銀獎。記者卜敏正／攝影
嘉義基督教醫院日前獲得，2020年國家生醫醫療品質，醫院醫務管理組 銀獎。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(右四起)感謝嘉基院長姚維仁，帶領醫療團隊共同努力，獲得國家生醫醫療品質銀獎肯定。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(右四起)感謝嘉基院長姚維仁，帶領醫療團隊共同努力，獲得國家生醫醫療品質銀獎肯定。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠 高齡化

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