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高雄今空汙嚴重 12空品測站有11紅害、1橘警

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天高雄空品不佳。圖／取自空品監測網
今天高雄空品不佳。圖／取自空品監測網

環保署下午1時監測，全台13站紅害、11站橘警，集中在台南、高雄、屏東，尤其高雄全境12站有11紅害、1橘警，空品惡劣。環保署提醒，台南、復興、前鎮、屏東（琉球）、左營、橋頭、小港、林園、鳳山、大寮、楠梓、仁武、前金地區所有族群應減少在戶外活動，南部及南投竹山敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，今天受東北季風影響，北部地區擴散條件較佳；中南部地區位於下風處，擴散條件較差，易累積汙染物。明天東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，有利汙染物累積；桃竹苗沿海地區清晨受渦流影響，汙染物濃度易上升，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。明天高屏空品區為「紅色警示」等級，竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區達紅色警示等級，北部空品區為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

12日清晨至上午環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，易累積汙染物，且易有局部霧或低雲影響能見度，午後東北季風增強，竹苗以北擴散條件好轉，中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，仍有利汙染物累積。高屏空品區為「紅色警示」等級，中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區達紅色警示等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部及竹苗空品區為「普通」等級。

環保署 屏東 紅害

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