火鶴花寒害災損農委會現金救助 嘉縣花農：有總比無好

嘉義縣重要花卉火鶴花，受到去年底到跨年之間3波寒流低溫影響，花苞無法開花災損，花農遭受寒害損失慘重，經縣府勘災提報農委會，公告辦理現金救助，每公頃發給救助金10萬元，今天起到19日受理申請，花農說，每分地網室栽培投資近百萬元，救助金每公頃雖然只有10萬元，但有總比無好，怨無不怨少。

嘉義縣火鶴花產地集中在中埔、水上及竹崎等3鄉，種植面積9公頃，佔全國5.6%，收獲量占全國5.76%；中埔鄉花卉產銷班第一班班長徐振士說，火鶴花生長適溫攝氏18至27度，跨年多波寒流造成花苞受凍，無法開花，災損嚴重，內銷缺貨，外銷喊停。

徐振士表示，火鶴花植株救活，重新長花苞，下個月火鶴花才會在花市上市，消費者買火鶴花還要等一等，災損前火鶴花拍賣市場，每支20多元，外銷以日本大宗，但碰上疫情空運費漲價，現在又缺貨，暫停外銷，等產量恢復再接洽貿易商外銷。