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天天吃鳳梨恐傷身？營養師：這3種人要注意

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
天晟醫院營養師梁嘉麟提醒，民眾吃鳳梨要適量，否則可能造成反效果。圖／天晟醫院提供
天晟醫院營養師梁嘉麟提醒，民眾吃鳳梨要適量，否則可能造成反效果。圖／天晟醫院提供

「你今天吃鳳梨了嗎？」近期因鳳梨出口大幅減量，政府和民間合力推動下，國內出現買鳳梨、吃鳳梨的熱潮。天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心營養師梁嘉麟指出，鳳梨不僅含有鳳梨酵素，亦含維生素C、胡蘿蔔素、葉酸、植化素等營養成分，但也提醒民眾吃鳳梨要適量，否則可能造成反效果。

梁嘉麟表示，鳳梨酵素可協助蛋白質分解，因此在大魚大肉後食用，可促進消化，減少腹脹、消化不良；此外，一份鳳梨可以提供每日約4分之1維生素C需求量，維生素C可以參與體內膠原蛋白的合成，對皮膚有益，其中所含的膳食纖維，具有維持腸道機能，也可促進排便。

梁嘉麟說，鳳梨酵素可幫助軟化肉質，使肉質變嫩，醃肉時加入適量的鳳梨，酸甜的口感能增加料理的滋味，並減少額外添加的精緻糖量。

不過梁嘉麟提醒，每日飲食指南裡，建議國人的水果攝取量為每日2至4份，過量攝取鳳梨恐對身體造成負擔，糖尿病族群一天以攝取2份水果為宜，腎病族群食用時應盡量以原型為主，避免食用鳳梨果乾、鳳梨汁，有胃炎或者是胃潰瘍者也應避免空腹食用，以防加重病情。

鳳梨 酵素 膠原蛋白

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