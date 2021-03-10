高雄空品沒改善 環團批陳其邁上任200天「佛系治霾」

高雄近日空品不佳，南部反空汙聯盟及台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院召開記者會，呼籲上任將滿兩百天的高雄市長陳其邁，應立即對空汙和氣候問題赴市議會做專案報告，環團表示，陳其邁過去有中央治理經驗，在高雄不該「佛系治霾」，若空品預報不良，就應促請行政院介入防治、讓全國各大型固定污染源降載。

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，高屏地區連三日空品呈現紅害警示，大寮昨天破百紫爆全台最惡，高雄人長年吸毒苦不堪言，高市府還是「佛系制霾」？陳其邁去年8月底上任將滿兩百天，如果說兩年拚四年，上任兩百天等於是拚一年多的任期，對於空品受害現況應該立即總體檢，針對移動汙染與固定汙染的減量對策，包含全國最多的大貨車數量、全國第一的列管煙囪數量和總計14座大小工業區，以及高雄脫煤時程和路徑，都應該向市民和議會報告。

李建誠表示，高雄市議會預計4月8日開議，而空汙的專案報告按照往例是安排在總質詢結束後，目前議會時程是預定在6月7日，實在太遲了，這是277萬市民密切關注的高屏空品區制霾「大代誌」，且高雄此時此刻仍陷空汙重災季，希望爭取高雄市議會召開臨時會，讓陳其邁進行200天制霾抗氣候緊急的空汙、氣候專案報告。

李建誠也說，高雄居於台灣西半部尾流下風處，境內汙染有中鋼、興達、中油等國民營大型固定汙染源及移動污染源，也有北中南其他縣市空氣汙染物的南漂累積。根據高雄市環保局統計，高雄有4成汙染物來自外縣市累積，陳其邁應借重他過去擔任行政院副院長的全國性治理資歷，促請行政院介入跨縣市的全面空汙防制、要求全國各大型固定汙染源降載減排，不能佛系閉門治空汙。

行政院長蘇貞昌日前回應藻礁爭議，表示中油三接站開發若不順利，勢必要中電南電北送，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃質疑，陳其邁是否已在能源轉型的全國性重大議題上提前失聲？高雄已在去年9月加入國際脫煤者聯盟，陳其邁至今有哪些令市民有感作為？高雄節能成效果真令市民滿意？