異業結盟一起賺 排隊美食店林聰明沙鍋魚頭進飯店

嘉義市文化路夜市排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，聞名國內外，幾乎到嘉義遊客都會到此品嘗，但假日人潮多，排隊費時，為方便旅客，林聰明沙鍋魚頭第三代掌門人、嘉市商圈文化促進協會副理事長林佳慧，首波與嘉縣長榮文苑酒店、嘉市智選徦日酒店、觀止飯店，異業結盟合作，讓住宿旅客不必排隊，也可在飯店享用沙鍋魚頭。

長榮文苑酒店官網公布「林聰明雙人餐用舌尖連結嘉義」專案，雙人餐除沙鍋魚頭湯、嘉義火雞肉飯，還搭配東石炸蚵捲、主廚私房小菜、杏仁豆腐凍柏克金啤酒、聰明精釀啤酒、葡萄柚綠 (三選一)，雙人入住4082元，即日起至5月底，每日限量3間。

林佳慧說，她在阿里山235觀光發展聯盟負責行銷嘉義，推展在地觀光產業串聯，近期與嘉市旅館公會理事長李素珍簽定MOU飯店合作，首波與智選假日酒店合作，搭配住宿方案可享有專屬優惠，疫情中方便旅客購物，推出智能自動販賣機，100%電子支付感應消費。

旅客在飯店大廳可選購在地伴手禮，結合林聰明排隊人氣美食，新推出碗裝冷凍微波食品「沙鍋菜」及「沙茶魚鬆蛋捲、聰明米餅、魚鬆鳳梨酥」等。

同步與嘉縣長榮文苑酒店合作，推出林聰明精緻沙鍋套餐，旅客入住飯店前可先預訂，搭配住房專屬方案，讓遊客省去排隊，讓嘉義美食在高級飯店享受。嘉義觀止飯店，推出幫旅客代訂林聰明宅急便服務，每日數量有限。

林聰明沙鍋魚頭去年躍上國際Netflix「世界小吃」節目，逾一甲子的林聰明沙鍋魚頭，搭配白菜、黑木耳、豆腐、豆皮等食材一起烹煮，傳承三代，林聰明沙鍋魚頭不只民眾愛吃，政商名流、大陸客也愛，包括前總統陳水扁、馬英九，總統蔡英文都愛吃這味。

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