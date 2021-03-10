快訊

中捷4月25日正式通車 3月25日起免費試乘30天

大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件 北市府緊急要求遠雄停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

異業結盟一起賺 排隊美食店林聰明沙鍋魚頭進飯店

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
林聰明沙鍋魚頭首波與嘉縣長榮文苑酒店、嘉市智選徦日酒店、觀止飯店，異業結盟合作，讓旅客不必排隊，也可在飯店享用沙鍋魚頭，圖為林聰明料理沙鍋菜。圖／林聰明提供
林聰明沙鍋魚頭首波與嘉縣長榮文苑酒店、嘉市智選徦日酒店、觀止飯店，異業結盟合作，讓旅客不必排隊，也可在飯店享用沙鍋魚頭，圖為林聰明料理沙鍋菜。圖／林聰明提供

嘉義市文化路夜市排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，聞名國內外，幾乎到嘉義遊客都會到此品嘗，但假日人潮多，排隊費時，為方便旅客，林聰明沙鍋魚頭第三代掌門人、嘉市商圈文化促進協會副理事長林佳慧，首波與嘉縣長榮文苑酒店、嘉市智選徦日酒店、觀止飯店，異業結盟合作，讓住宿旅客不必排隊，也可在飯店享用沙鍋魚頭。

長榮文苑酒店官網公布「林聰明雙人餐用舌尖連結嘉義」專案，雙人餐除沙鍋魚頭湯、嘉義火雞肉飯，還搭配東石炸蚵捲、主廚私房小菜、杏仁豆腐凍柏克金啤酒、聰明精釀啤酒、葡萄柚綠 (三選一)，雙人入住4082元，即日起至5月底，每日限量3間。

林佳慧說，她在阿里山235觀光發展聯盟負責行銷嘉義，推展在地觀光產業串聯，近期與嘉市旅館公會理事長李素珍簽定MOU飯店合作，首波與智選假日酒店合作，搭配住宿方案可享有專屬優惠，疫情中方便旅客購物，推出智能自動販賣機，100%電子支付感應消費。

旅客在飯店大廳可選購在地伴手禮，結合林聰明排隊人氣美食，新推出碗裝冷凍微波食品「沙鍋菜」及「沙茶魚鬆蛋捲、聰明米餅、魚鬆鳳梨酥」等。

同步與嘉縣長榮文苑酒店合作，推出林聰明精緻沙鍋套餐，旅客入住飯店前可先預訂，搭配住房專屬方案，讓遊客省去排隊，讓嘉義美食在高級飯店享受。嘉義觀止飯店，推出幫旅客代訂林聰明宅急便服務，每日數量有限。

林聰明沙鍋魚頭去年躍上國際Netflix「世界小吃」節目，逾一甲子的林聰明沙鍋魚頭，搭配白菜、黑木耳、豆腐、豆皮等食材一起烹煮，傳承三代，林聰明沙鍋魚頭不只民眾愛吃，政商名流、大陸客也愛，包括前總統陳水扁、馬英九，總統蔡英文都愛吃這味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣長榮文苑酒店官網公布「林聰明雙人餐用舌尖連結嘉義」專案菜色。圖／取自長榮文苑臉書
嘉義縣長榮文苑酒店官網公布「林聰明雙人餐用舌尖連結嘉義」專案菜色。圖／取自長榮文苑臉書

嘉義 酒店

延伸閱讀

嘉義富商遭擄勒贖案 最後落網女嫌羈押禁見

嘉市汙水道第1期延至2026完工 今年接管率微升至3.5%

影／嘉義某高工主任教官校門口撒尿 校內人士曝內情不單純

台海空防最前線 軍友社慰勞台南、嘉義基地

相關新聞

紅色警示！今天空品又比昨天更差 高雄敏感族群當心

南部反空汙行動聯盟今天到立法院談反空汙議題，訴求包括市長陳其邁上任200天，應提出空汙及氣候議題做專案報告等。今天高雄空...

敬老卡不能搭台鐵惹議 林佳龍再回應：全力促成

民進黨立委張宏陸昨表示，目前地方政府發的敬老愛心卡，每個縣市可以搭乘的交通工具都不一樣，他希望可以整合進一步可以搭台鐵甚...

未鬆口台帛旅遊泡泡細節 林佳龍：交部準備好隨時配合

中央流行疫情指揮中心7日證實研議多時的台灣、帛琉旅遊泡泡重啟規畫，但觀光客入境恐還需要居家檢疫14天；指揮官陳時中日前提...

呱吉曝最恨便當菜 三色豆公認最雷 「電話線」愛恨兩極

台北市議員邱威傑呱吉在臉書貼出「呱吉吃大便當之最愛跟最恨便當配菜」，想不到吸引上萬網友按讚，更有上千網友留言，討論度最高...

異業結盟一起賺 排隊美食店林聰明沙鍋魚頭進飯店

嘉義市文化路夜市排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，聞名國內外，幾乎到嘉義遊客都會到此品嘗，但假日人潮多，排隊費時，為方便旅客，...

福島核災將十年 20環團籲反核：三接及藻礁非零和遊戲

中油天然氣第三接收站與藻礁保育問題近期廣受討論，地球公民基金會、主婦聯盟等20個環團今天發出聯合聲明指出，福島核災將滿1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。