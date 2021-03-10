福島核災將十年 20環團籲反核：三接及藻礁非零和遊戲

中油天然氣第三接收站與藻礁保育問題近期廣受討論，地球公民基金會、主婦聯盟等20個環團今天發出聯合聲明指出，福島核災將滿10周年、傷痛猶存，藻礁不該作為「核四重啟」公投的動員工具，呼籲民眾堅定反核，三接站牽涉台灣能源轉型問題，需要通盤規畫與細緻討論，並非絕對的零和遊戲，呼籲政府舉辦聽證會或其他形式攤開證據跟社會公開討論。

環團聯合聲明表示，2015年國民黨執政核定的開發方案，三接開發面積達232公頃，2017年民進黨政府送件也是232公頃方案，隔年因環團和學者抗爭，在環評階段將開發面積減至23公頃。目前尚待釐清的爭議是，突堤效應是否造成漂砂覆蓋大潭藻礁？外海工業港需填海造陸21公頃，加上碼頭和防波堤、浚深航道等海域面積913公頃等，對於藻礁與海洋生態的影響程度為何？

有關三接緩建或另尋替代方案，對於電力供應和減煤時程的衝擊影響，環團表示，依據現階段掌握資訊，如果三接無法在2025年完成會減少天然氣源量，雖不影響大潭8、9號燃氣機組興建，但確實可能需要中南部天然氣滿載運轉，或燃煤量無法如規畫降低，影響中南部在電力業減排的空汙改善時程。

環團強調，能源轉型需要系統思考、公共討論，例如「三接緩建、重新選址」對中南部空汙改善的影響，能否透過交通或其他逸散源減汙達成？天然氣減供無法減少碳排，在台商回流、半導體產業擴張下，可思考透過節能、布建綠電或合理調整電價，建立低碳產業規範、降低需求端用電成長達成。

環團表示，至於藻礁公投是否被擁核幫做為「核四重啟」公投的動員工具，國民黨態度最關鍵，國民黨主席江啟臣表態支持藻礁公投，但國民黨至今並未提出通盤的能源轉型和減碳減汙規畫，如果誠心要談藻礁保育，就要先對國民黨執政時期的開發案道歉反省，並明確出來反對核四重啟，否則就是和核電幫一樣利用藻礁綁架民意來推銷核電。

中選會敲定今年8月28日公投，環團呼籲民眾，針對核四重啟公投投下反對票，興建20多年、爭議不斷，蓋在斷層旁、失去建照的核四根本無法重啟，且只會為能源轉型製造更多問題。至於三接站蓋在大潭的問題，民進黨政府應彌補環評未討論完的爭議，不要以中油片面資訊做為決策基礎，應舉辦聽證會或其他可能的對話形式，針對藻礁生態程度、替代方案可行性，以及能源轉型、中南部減煤時程、老舊煤電廠除役的影響等重大爭議，把資料證據攤開來和社會對話。