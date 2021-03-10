快訊

中捷4月25日正式通車 3月25日起免費試乘30天

大巨蛋傳鋼筋掉落工安事件 北市府緊急要求遠雄停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

給遊覽車駕駛1萬補助卻被老闆A走 林佳龍：個案會了解

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影

媒體今天報導指出，有遊覽車駕駛指控，原本自己薪資2.4萬元，加上政府紓困補助1萬元，應領3.4萬元，東南旅遊集團的東南遊覽汽車卻私吞補貼，只給2.4萬元。對此，交通部長林佳龍說，屬於個案，會請公路總局跟勞動部了解處理。

林佳龍今赴立法院交委會進行交通部業務報告，並備質詢。立委洪孟楷問及為何每月的1萬元補助，變成業者拿走，造成中間的落差。納悶當初薪資補貼發出去名目是要給業者還是駕駛？政策初衷又是怎樣？

對此，林佳龍說，按照當初規畫，補助是會匯進駕駛帳戶。上述個案情況會公路總局跟勞動部都會了解處理。

林佳龍說，駕駛很多種，有自己的車也有靠車行，個案會了解。當時是覺得遊覽車業都會倒，業者跟駕駛是命運共同體，客運公司倒受雇者也會沒工作，雖然匯到駕駛帳戶，但業主基於營運，需要共體時艱或是清楚算帳，就涉及勞資關係。

林佳龍說，鼓勵走過難關後，盡量可以勞資一體、善待彼此。業者能讓駕駛有更好薪資補貼，當然樂見。

洪孟楷隨後呼籲，當初美意不要淪為雇主跟駕駛的對立。

林佳龍 薪資 勞動部

延伸閱讀

帛琉外林佳龍點名4國家也可能旅遊泡泡 新加坡最積極

敬老卡不能搭台鐵惹議 林佳龍再回應：全力促成

未鬆口台帛旅遊泡泡細節 林佳龍：交部準備好隨時配合

三接若換地點 洪孟楷：反對移到八里台北港

相關新聞

紅色警示！今天空品又比昨天更差 高雄敏感族群當心

南部反空汙行動聯盟今天到立法院談反空汙議題，訴求包括市長陳其邁上任200天，應提出空汙及氣候議題做專案報告等。今天高雄空...

敬老卡不能搭台鐵惹議 林佳龍再回應：全力促成

民進黨立委張宏陸昨表示，目前地方政府發的敬老愛心卡，每個縣市可以搭乘的交通工具都不一樣，他希望可以整合進一步可以搭台鐵甚...

未鬆口台帛旅遊泡泡細節 林佳龍：交部準備好隨時配合

中央流行疫情指揮中心7日證實研議多時的台灣、帛琉旅遊泡泡重啟規畫，但觀光客入境恐還需要居家檢疫14天；指揮官陳時中日前提...

呱吉曝最恨便當菜 三色豆公認最雷 「電話線」愛恨兩極

台北市議員邱威傑呱吉在臉書貼出「呱吉吃大便當之最愛跟最恨便當配菜」，想不到吸引上萬網友按讚，更有上千網友留言，討論度最高...

異業結盟一起賺 排隊美食店林聰明沙鍋魚頭進飯店

嘉義市文化路夜市排隊美食名店林聰明沙鍋魚頭，聞名國內外，幾乎到嘉義遊客都會到此品嘗，但假日人潮多，排隊費時，為方便旅客，...

福島核災將十年 20環團籲反核：三接及藻礁非零和遊戲

中油天然氣第三接收站與藻礁保育問題近期廣受討論，地球公民基金會、主婦聯盟等20個環團今天發出聯合聲明指出，福島核災將滿1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。