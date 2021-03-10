給遊覽車駕駛1萬補助卻被老闆A走 林佳龍：個案會了解

媒體今天報導指出，有遊覽車駕駛指控，原本自己薪資2.4萬元，加上政府紓困補助1萬元，應領3.4萬元，東南旅遊集團的東南遊覽汽車卻私吞補貼，只給2.4萬元。對此，交通部長林佳龍說，屬於個案，會請公路總局跟勞動部了解處理。

林佳龍今赴立法院交委會進行交通部業務報告，並備質詢。立委洪孟楷問及為何每月的1萬元補助，變成業者拿走，造成中間的落差。納悶當初薪資補貼發出去名目是要給業者還是駕駛？政策初衷又是怎樣？

對此，林佳龍說，按照當初規畫，補助是會匯進駕駛帳戶。上述個案情況會公路總局跟勞動部都會了解處理。

林佳龍說，駕駛很多種，有自己的車也有靠車行，個案會了解。當時是覺得遊覽車業都會倒，業者跟駕駛是命運共同體，客運公司倒受雇者也會沒工作，雖然匯到駕駛帳戶，但業主基於營運，需要共體時艱或是清楚算帳，就涉及勞資關係。

林佳龍說，鼓勵走過難關後，盡量可以勞資一體、善待彼此。業者能讓駕駛有更好薪資補貼，當然樂見。

洪孟楷隨後呼籲，當初美意不要淪為雇主跟駕駛的對立。