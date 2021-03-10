紅色警示！今天空品又比昨天更差 高雄敏感族群當心

南部反空汙行動聯盟今天到立法院談反空汙議題，訴求包括市長陳其邁上任200天，應提出空汙及氣候議題做專案報告等。今天高雄空品又是紅色警示，比昨天更差，醫師提醒，敏感族群避免戶外運動。

根據高雄市環保局官方Line「空品報你知」觀測，今天戶外空氣品質為「紅色警示」，與昨天同時相比，空氣又轉差。東北風持續偏弱，中南部僅弱北風吹拂，局部地區甚至趨於靜風，加上觀測顯示有局部濃霧，大氣垂直分布也不利於汙染物往高空擴散，目前大氣中的汙染物幾乎累積於近地表，空氣品質已明顯轉差。

大環境吹東北風，西半部弱偏北風，整體風速更減弱，下風處汙染明顯累積。

上半天趨於靜風、有霧，擴散條件差，空氣易達「紅色警示」等級。下半天海風增強後，整體擴散條件大幅度改善，整體中南部累積於地表的汙染物也明顯降低，空氣品質漸轉為「橘色提醒至局部普通」。

今天天氣是多雲到晴，中午暖熱，早晚微涼，建議全天減少戶外劇烈運動。興達電廠秋冬季節配合空品減壓，今天2、4號機停機，1、3號機友善降載減排。