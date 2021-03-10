敬老卡不能搭台鐵惹議 林佳龍再回應：全力促成

民進黨立委張宏陸昨表示，目前地方政府發的敬老愛心卡，每個縣市可以搭乘的交通工具都不一樣，他希望可以整合進一步可以搭台鐵甚至高鐵。對此，交通部長林佳龍今天說，會請台鐵跟交通部單位評估所需經費，並促成各縣市建立一套制度。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。張宏陸在質詢時表示，敬老愛心卡目前每個縣市可以搭乘的交通工具不同，有的可以搭公車、捷運、騎腳踏車，高雄還可以坐船，台北市可以搭計程車，但仍有許多長輩反映不夠方便，希望可以整合，讓他們可以搭台鐵、高鐵，這個中央政府應該要和地方政府協調。

對於敬老卡不能搭雙鐵卡在哪個點？林佳龍今天在立法院接受媒體聯訪時表示，進入車站刷卡涉及匝門設備還有使用刷卡軟體，因為各地狀況不一樣，裝設設備需要預算。此外，敬老卡使用後的點數跟清分，都涉及各縣市協調跟配合。

林佳龍說，交通部已有召開會議，未來會請各縣市政府協調。初步調查，北部方面縣市政府比較積極，中南部則意見比較分歧。

林佳龍說，目前已知台北市政府願意服務敬老卡的市民，就預算跟未來使用後可能收支，將建立一套制度，相信站在交通部立場，可以全力促成，讓使用敬老卡搭乘台鐵可以暢行無阻，方便未來轉乘各種公共運輸跟私人載具。

林佳龍說，建置設備需要的預算，剛開始是一致性的，會請台鐵跟交通部單位評估所需經費。建立制度後，各縣市政府如何服務敬老卡對象、收入如何清分等，也希望建立制度。畢竟有些縣市下車並沒有實施敬老卡。