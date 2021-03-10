未鬆口台帛旅遊泡泡細節 林佳龍：交部準備好隨時配合

中央流行疫情指揮中心7日證實研議多時的台灣、帛琉旅遊泡泡重啟規畫，但觀光客入境恐還需要居家檢疫14天；指揮官陳時中日前提及朝綠色通道、雙方都不執行居家檢疫洽談，但仍須由外交部洽談是否能朝此方向放寬，至於赴帛觀光的返台國人，入境採檢標準與方式，發言人莊人祥回應「無法透露」。

對於旅遊泡泡細節，交通部目前仍未鬆口。面對旅遊泡泡、綠色通道等疑問，交通部長林佳龍今在立法院接受媒體聯訪時表示，有關台灣跟帛琉間的未來開放準備工作，交通部都做好了，包含民航局、觀光局和所屬航空業和旅遊業，先前有做好配套方案，一旦指揮中心決定開放，經過兩國外交部交涉，交通部所屬業務「隨時可以配合」、「準備好了」。

面對機場檢疫等流程，林佳龍則說，指揮中心有統一對外說明，交通部角色是做好配套，航空公司跟旅行社方面，配合指揮中心落實。帛琉航空、醫療合作，跟台灣很密切，做了準備也進行過考察，配合指揮中心跟外交部，只要兩國確認推行，交通部可以隨時配合。

根據旅遊業者先前透露，觀光局先前與業者商討時除了朝免隔離方向討論，規畫開放前兩到三周每周飛兩班次、載客數限制在七成，換算下來僅開放約兩百個機位。四天三夜旅遊費用上看5萬元，再加上醫療保險及採檢費用，價格恐怕翻倍成長。