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澎湖惠民醫院重建資金缺 陳建仁拍片籲各界伸援手

聯合報 / 記者王昭月蔡孟妤／澎湖即時報導
92歲的金瓜阿嬤與腦性麻痺的孫子住惠民二村中，阿嬤老邁行動不便，就醫更困難，惠民醫療團隊定期前往提供居家醫療。圖／惠民醫院提供
92歲的金瓜阿嬤與腦性麻痺的孫子住惠民二村中，阿嬤老邁行動不便，就醫更困難，惠民醫療團隊定期前往提供居家醫療。圖／惠民醫院提供

天主教靈醫會澎湖惠民醫預計今年7月動土重建，5.5億重建資金現僅募得1億元，經費缺口大，除骨科名醫、義大醫院院長杜元坤出面協助勸募，卸任前副總陳建仁也拍片呈現澎湖縣長照需求，幫忙募款，盼助惠民醫院順利重建。

澎湖惠民醫院院長陳仁勇表示，澎湖人口老化指數在國內離島中最高，扶老比逐年增加， 80歲以上獨居長者超過半數以上，比例也居全台之冠，隨之面臨的將是失智問題，澎湖目前有3800位失智失能者，估計不到6年，將多達4700人，激增近25%！但澎湖目前5個住宿式長照機構，總計只能提供272床，相對不足。

院方表示，像89歲雙眼失明的清泉阿公、獨居臥床，醫院居家護理師艾玫定前往換藥照護、暖心寒暄，是他最大的撫慰；住大城北的林先生，自醫院退休後罹病氣切無法言語，先前還照顧病妻，惠民醫院居家醫療及居家護理，也是這對夫妻最大的照護支持，後來林妻過世，獨居老宅的他處境更艱辛。

92歲的金瓜阿嬤與罹患腦性麻痺的孫子一同住在惠民二村中，阿嬤年邁行動不便，又須照顧孫子，就醫更加困難，仰賴惠民醫療團隊定期前往提供居家醫療。這些老病長者的真實處境，更凸顯澎湖的長照需求。

篤信天主教的前副總統陳建仁看到澎湖老化嚴重，長照資源嚴重不足，經惠民醫院重建計畫發起人呂若神父邀約，不畏寒風前往澎湖拍攝宣傳片，以溫暖的嗓音代言澎湖長照的困境，影片近日上線。他呼籲大眾申出援手支持惠民醫院重建，一同陪伴澎湖走過老化之路。

創建63年的澎湖惠民醫院，建築主體因長年風沙吹蝕剝落，正待重建。鑑此，天主教靈醫會希望打造一座可以服務近160名長輩，並結合門診、住院、透析、復健和居家護理醫療的長照家園，擴增醫療照護層面。

前副總統陳建仁（中）與天主教神父呂若瑟（右）攜手探視惠民醫院長輩。神父緊握長輩的手，而陳建仁院士也向阿嬤打氣加油。圖／惠民醫院提供
前副總統陳建仁（中）與天主教神父呂若瑟（右）攜手探視惠民醫院長輩。神父緊握長輩的手，而陳建仁院士也向阿嬤打氣加油。圖／惠民醫院提供

澎湖 長照 獨居 陳建仁

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