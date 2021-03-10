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北台今微涼明回暖 周五晚東北季風報到將變天

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據往年颱風季7至9月的氣候平均雨量圖顯示，有很多的降雨是分布在各水庫的集水區，可見是很重要的水資源。圖/截取自吳德榮專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據往年颱風季7至9月的氣候平均雨量圖顯示，有很多的降雨是分布在各水庫的集水區，可見是很重要的水資源。圖/截取自吳德榮專欄

中南部水資源拉警報，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據往年颱風季7至9月的氣候平均雨量圖顯示，有很多的降雨是分布在各水庫的集水區，可見是很重要的水資源。但去年西北太平洋颱風總數21個，5次的警報，對台灣影響皆很輕微，故去年7至9月各水庫集水區的雨量明顯偏少。

吳德榮說，去8月西南部雖有明顯降雨，但大多在平地，進入秋冬後、翡翠及新山水庫因在東北季風迎風面，還有可觀的進水，故水情正常；而背風面新竹以南則已進入乾季，以致目前缺水嚴重。可見颱風來與不來對台灣而言是很矛盾的，來多了帶來風災、雨災；不來則會有旱災的後遺症。

吳德榮表示，根據最新(9日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今受到東北季風影響，大台北及東半部雲量較多，新竹以南為多雲時晴；北海岸、大台北東側山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。北台涼，中南部微熱早晚涼。

各地氣溫部分，北部15至23度，中部15至29度，南部16至32度，東部17至28度。明日、周五(11、12日)東北季風減弱，北台灣明顯回暖；各地晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼。 

吳德榮說，周五晚起東北季風略增強，冷空氣弱，挾帶降雨也不多，大約影響至下周日白天，桃園以北及東半部降雨機率逐漸提高、轉有局部短暫雨，新竹以南仍為多雲時晴的天氣；北台灣略轉涼。下周(14)日晚起至下周二(16日)，東北季風減弱，西半部天氣好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。北台灣明顯回暖；各地白天舒適微熱早晚涼。

吳德榮 水庫 天氣動態

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