雲門扎根台灣 推舞蹈蒲公英計畫、艋舺記憶「十三聲」
疫情延燒至今，國際情勢不明。雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，雲門今年原定國際巡演卅八場，因疫情延期至明年與後年。但舞團並未因此停下腳步，將打破既有模式、以各種形式與觀眾相見。包括舉行「舞蹈蒲公英計畫」，到全台卅多所特級偏遠中小學演出；並將蜚聲國際的「十三聲」帶到全台七個城市。他表示，雲門今年將走遍台灣各地，把舞蹈帶到大家身邊。
雲門去年啟動「舞蹈蒲公英計畫」，計畫以三年時間，在文化部與企業的支持下，每年至少造訪十所「偏遠地區學校教育發展條例」認定的「特殊偏遠」與「極度偏遠」學校。目前這兩類學校約三百多所，學生人數不到四十名，學校離城市遙遠，學生少有機會接觸表演藝術。
「舞蹈蒲公英計畫」包含演出和示範講座，由一位說舞人搭配兩位雲門舞者。講座將深入淺出分享西方舞蹈發展、東方舞蹈的身段武功，以及雲門舞者訓練方法。舞者也將現場示範，並穿插雲門舞作精華片段。最後，邀請學子現場翩翩起舞，親自感受舞蹈的力量。
雲門「舞蹈蒲公英計畫」去年已走訪廿所特級偏遠中小學，今年預計完成卅四場示範講座及演出。鄭宗龍表示，雲門本月起將陸續走訪台東、嘉義、蘭嶼等地的特極偏遠中小學，將舞蹈的種子撒往台灣每個角落，如蒲公英飛向遠方、尋找土地扎根發芽。
2020年初，鄭宗龍作品「十三聲」，完成63天、27場歐洲巡演，今年4月起，「十三聲」將在淡水雲門劇場再現，陸續於5、6月巡迴桃園、彰化員林、嘉義、台南、花蓮、屏東，七個城市共計22場演出。編
「十三聲」是鄭宗龍從童年記憶出發，呈現艋舺街市、廟宇間，地方庶民的環境、色彩、信仰與社交祭儀。他表示，創作「十三聲」是想給這些民間風景一個舞台，用此刻的眼睛，串起我們的過去、現在和未來。」
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