客家「雨馬」超萌 開放報名五分鐘數千觀眾搶票額滿

客家親子劇「雨馬」12、13日晚上七點半在兩廳院藝文廣場舉行戶外公演，今天中午12時開放報名表單，短短5分鐘內即湧入數千名觀眾報名。紙風車劇團表示，報名成功者將於3月11日以簡訊通知，請觀眾憑簡訊報到入場。

「雨馬」由紙風車劇團和客委會合作。表示，由於此次演出因應防疫規定，場內容納觀眾人數有限，沒報名成功的觀眾仍可至兩廳院藝文廣場場外之轉播區欣賞演出。亦可於3月13日晚間七點半收看線上直播，客家委員會、紙風車劇團、客家電視FB粉絲專頁及客家電視YouTube頻道皆會同步播出演出內容，歡迎大小朋友一同在家收看。

「雨馬」為客委會第三度與紙風車劇團合作的客家親子劇，故事改編自小野同名繪本。本劇打破劇場鏡框式舞臺，巨型行動裝置「雨馬」結合數位影像、歌舞特技與水火特效，以最高規格打造台灣兒童劇。

紙風車表示，首演過後，大型行動藝術裝置「雨馬」將於3月25日至28日在國父紀念館中山公園噴水池前廣場前展出，3月27至3月28日更安排行動劇演出，也歡迎大小朋友前往觀賞。