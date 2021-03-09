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員工爆料臭酸熟食加熱再賣 家樂福：該課長已停職調查

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
自稱是「家X福重X店員工」至爆料公社爆料熟食課課長違反公司食安規定。圖／摘自爆料公社
自稱是「家X福重X店員工」至爆料公社爆料熟食課課長違反公司食安規定。圖／摘自爆料公社

臉書社團「爆料公社」今出現一篇匿名文章，據稱是「家X福重X店員工」冒著生命危險來爆料，內容表示熟食課課長不顧公司「每天賣不完的熟食都要報廢」的規定，要求員工把沒賣完的烤雞、要報廢的滷味小菜收回塑膠袋、放進冰箱，隔天再請早班加熱放回架上。如果發現聞到酸味，還會被要求洗一洗拿去做成滷味，滷得更辣、更鹹，蓋掉酸臭味道。貼文還附上照片佐證。

針對網路爆料，家樂福稍早發出聲明，表示「非常感謝員工勇於出面指證，同時再次強調絕不允許與通融任何危害顧客食安之行為，對於此狀況目前已由品保團隊進駐分店展開調查。該課長現已停職靜待調查。今日販售之熟食包含滷味、沙拉吧等商品已立刻全數下架報廢處理，之後也將對該店員工針對熟食生產作業對重新訓練。」

家樂福也表示，由於目前媒體提供的照片及影片皆是非常簡短的片段資訊，且時間點沒有明確連貫，目前實難以作為判斷依據。但公司接獲相關訊息後仍立刻由品管、稽核及相關部門全面展開調查，從商品生產、上架、出清至報廢流程一一調查。

另外，台北市衛生局也於上周接獲此一投訴，並於3月4日至該分店展開稽查，現場開立「食品衛生限期改善通知單」皆未有所指相關違規事項，該分店也於昨日向衛生局呈報經銷存與報廢資料，未來家樂福也會全力配合相關稽查。

針對爆料內容，家樂福發出聲明，表示該課長現已停職靜待調查。圖／家樂福提供
針對爆料內容，家樂福發出聲明，表示該課長現已停職靜待調查。圖／家樂福提供

衛生局 爆料公社 家樂福

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