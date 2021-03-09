影／守護遲緩兒！張震嶽、頑童MJ116創作「慢飛」

伊甸基金會邀來歌手張震嶽與頑童MJ116擔任「弱勢兒童服務計畫」公益大使，今舉辦記者會，除發表專為慢飛天使家庭所創作的公益單曲「慢飛」，慢飛天使庭庭與媽媽也到場分享接受早療的心路歷程。庭庭的媽媽說，原本單字只有5、6個字詞、行走也不穩的庭庭，參加伊甸早療後，不僅語言大爆發、活蹦亂跳，甚至能頂嘴了，進步很多。

3歲的庭庭，是極度早產兒，出生時僅23周、500多克。庭庭媽媽說，因早產關係，庭庭左腦受損、口腔及肢體功能異常，到矯正年齡7個月前都得靠著鼻胃管攝取養分，夫妻倆每2到3小時就得輪流餵食庭庭，此外，庭庭也必須穿著矯正鞋輔助走路。

庭庭媽媽表示，原本借助醫院資源，但有感於治療頻率不夠高，在庭庭2歲多時來到了伊甸基金會接受一周5天的早療，庭庭從原本只懂5、6個字詞，到現在語言大爆發，明顯進步許多，也能獨自站立或走一段距離。

庭庭媽媽說，過去很擔心女兒未來的路不好走，如今看到庭庭越來越好，就覺得付出的努力一切值得，很謝謝自己跟孩子不曾放棄，更謝謝庭庭來到自己的生命中，讓彼此成長。

從事發展遲緩早期療育服務超過28年、每年幫助超過2萬名發展遲緩兒的伊甸基金會表示，0到3歲是發展遲緩兒的黃金療育期，但從過去經驗中發現，除資源不足、不均問題，有更多的案家因觀念陳舊，或怕被貼標籤、歧視眼光等因素，忽視早期療育服務的重要性，甚至拖到學齡階段才重視。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉表示，孩子的成長歷程不盡相同，也許有些孩子的步伐稍微慢了點，但只要照顧者願意跨出第一步，透過伊甸專業的療育服務，以及社會大眾的接納與包容，孩子就有展翅高飛的機會，邀請大家共同響應支持「弱勢兒童服務計畫」，詳情可上伊甸官網，或洽捐款專線0800-025-885。