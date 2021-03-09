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綠委建議敬老卡可搭台鐵 林佳龍：各縣市反應不一

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
民進黨立委張宏陸(右)詢問敬老愛心卡是否可能開放搭乘台鐵及高鐵。圖／取自國會頻道
民進黨立委張宏陸(右)詢問敬老愛心卡是否可能開放搭乘台鐵及高鐵。圖／取自國會頻道

民進黨立委張宏陸今天表示，目前地方政府發的敬老愛心卡，每個縣市可以搭乘的交通工具都不一樣，他希望可以整合進一步可以搭台鐵甚至高鐵；交通部長林佳龍表示，他有向台鐵表示，有意願的城市看台鐵是否能負擔相關裝設刷卡設備的費用，不過各縣市的反應不一。

張宏陸今天在質詢時表示，敬老愛心卡目前每個縣市可以搭乘的交通工具不同，有的可以搭公車、捷運、騎腳踏車，高雄還可以坐船，台北市可以搭計程車，但仍有許多長輩反映不夠方便，希望可以整合，讓他們可以搭台鐵、高鐵，這個中央政府應該要和地方政府協調。

衛福部長陳時中說，衛福部前陣子有和台鐵協調相關事務，這牽涉電子票證軟體要更動的費用等，而社會福利是地方自治事項，中央政府可以溝通協調，但還是牽涉到地方事務。

林佳龍說，台鐵局有和縣市政府徵詢過，因為涉及票證刷卡的設備，需要預算，他有責成台鐵就有意願的城市，看台鐵是否可以出這筆裝設刷卡設備的費用，各縣市反應不一，有的縣市有財政顧慮，例如敬老卡點數沒用完的負擔就較輕，財政負擔是大家考量的點。

張宏陸也提到，即便台鐵現在可以用電子票證，但很多人反映，有時候尖峰時間民眾刷卡沒過，因為沒有聲音提醒所以沒過也不知道，超過十二小時就要被罰843元，台鐵也不會幫忙調錄影帶證明民眾有去搭車，希望台鐵改善硬體設備，減少民眾困擾；林佳龍回應會檢討。

台鐵 張宏陸 林佳龍

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