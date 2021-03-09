影／自行車附載幼童實施滿周年 24款組合型式測驗合格

去年3月起有條件開放自行車可附載幼童，但必須安裝合格座椅。交通部今天說明自行車附載幼童實施一周年成果，路政司長陳文瑞說，目前已有四型自行車及六型兒童座椅共24款組合型式依規定經檢測合格，呼籲有自行車附載兒童需求家長，務必挑選合格的廠商。

交通部說，依道路交通管理處罰條例第76條規定授權，道路交通安全規則第122條已明文，年滿18歲之駕駛人才可使用合格腳踏自行車、電動輔助自行車搭配合格兒童座椅附載一名幼童，前座椅可附載一歲以上四歲以下且重量15公斤以下兒童；後座椅可附載一歲以上六歲以下且重量在22公斤以下的兒童，違反規定者，可處新台幣300元至600元。

另外，可附載幼童之自行車不同於一般自行車，必須與兒童座椅通過TBIS007 7項嚴格整合測試，提供兒童更安全的保護，已指定財團法人車輛安全審驗中心負責產品合格標章發放事宜，由業者張貼在自行車及兒童座椅明顯處，以利消費者清楚辨識，而兒童座椅應符合中華民國國家標準CNS 15978自行車兒童座椅安全要求規定。

陳文瑞說，自行車加兒童座椅必須通過七項整合測試項目，包含單車騎乘平衡測試、5度角防傾倒測試、車把手轉向測試、煞車測試、6小時滾動耐久測試、停車架疲勞測試和兒童座椅安全測試。

陳文瑞說，去年3月1日修正施行道路交通管理處罰條例第76條自行車有條件開放附載幼童規定實施已屆滿一周年，截至目前已有電動輔助自行車兩型、腳踏自行車兩型等四型自行車，以及前座椅三型、後座椅三型等六型兒童座椅，共24款組合型式自行車依規定經檢測合格。目前自行車和兒童座椅各發了1500張合格標章，家長務必選擇合格自行車來搭載幼童，遵守行車安全。

針對上路一年有無開罰，路政司僅說有舉發件數，但因罰鍰金額300到600元，仍以勸導為主。

新制上路後自行車傷亡有無下降趨勢？陳文瑞坦言，目前使用人數不是那麼多，且有些自行車事故不一定跟附載兒童相關，未來做安全比較時，會再比較使用合格安全座椅事故有沒有差異。會請道安會做相關統計分析。

自行車新文化基金會執行長劉麗珠說，過去一直跟路政司爭取，討論很久，去年終於開放自行車可附載幼童，這也代表台灣距離自行車樂園往前跨了一大步，現在單車出門變母子間很親密出行方式，希望更多廠商願意把自行車跟座椅拿來檢測，