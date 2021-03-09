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延續偽出國旅遊熱潮！金門跳島遊3月起推34航次
受到疫情影響，國人無法出國旅遊，金門縣政府去年推動「金門跳島遊」，獲得熱烈回響，金門縣觀光處表示，今年的跳島遊將從3月起總計安排34航次，此外也在規劃親子遊程，除了延續未出國議題熱潮，也讓旅客體驗金門美景與特產。
觀光處統計，去年縣府力邀郵輪公司共推金門跳島遊，經爭取跳島郵輪旅客來金門旅遊行程下，整年度共計迎來郵輪9航次，本年度星夢郵輪-探索夢號已排定3至9月份排定抵金航程共計高達34航次。
觀光處長丁健剛說明，金門目前的錨泊點位相當的避風，以往就是西半島出海漁民的好漁場，縣府現在更進一步的向交通部航港局爭取郵輪錨泊點位劃設於「金烈水道」上，後續將規劃大橋燈光秀與郵輪結合打造金門新美景。
此外，目前觀光處也正積極規劃今年度親子遊程、與郵輪打造金門週讓旅客於船上體驗金門蜈蚣座、輦轎，金酒登輪推廣、金門觀光特色與郵輪共創觀光宣導等策畫，逐步完成跳島郵輪金門版圖。
觀光處表示，今年縣府除延續熱鬧的迎賓活動及偽出國紀念戳章外，更與金門縣觀光特產協會及金門酒廠合作，讓旅客一下金門島即可品嘗試飲金門高粱酒，要返回郵輪前更可將陸上形成未採購的伴手禮一併打包帶回家。
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