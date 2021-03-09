延續偽出國旅遊熱潮！金門跳島遊3月起推34航次

原PO稱，該群營區客自帶音響，播放超難聽的電音。在營主反映未預訂草皮營地怎能擅自使用？結果竟遭一位帶頭的男子回嗆，認為要他們「10點關音樂也太早」，因為「特地從北部下來，不然跟你談條件，我們一人付$1000清潔費讓我們繼續high。」原PO對此先來亂後還懂開條件的談判「也是醉了」。

2021-03-09 13:11